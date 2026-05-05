Jeff Bezos trennt sich. Nicht von seiner Ehefrau Lauren Sánchez, sondern von einer anderen Dame in seinem Leben: seiner Yacht «Koru». Das 500-Millionen-Dollar Schiff nimmt wortwörtlich zu viel Platz im Leben des Milliardärs ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jeff Bezos verkauft seine 127 Meter lange Yacht «Koru» wegen Grösse

Das Schiff ist zu sperrig für viele Häfen, auch Monaco

Über 40 Crew-Mitglieder und Platz für 18 Gäste an Bord

Silja Anders Redaktorin People

Die Luxus-Probleme von Jeff Bezos (62) wünscht man sich doch. Der Amazon-Gründer hat entschieden sich von seiner Mega-Yacht «Koru» zu trennen. Die Segelyacht gehört mit ihrer Länge von 127 Metern zu den grössten ihrer Art weltweit.

Jetzt hat der drittreichste Mann der Welt aber entschieden, dass es Zeit ist, sich auf zu neuen Ufern zu machen – zumindest für «Koru». Das Boot ist nämlich schlicht zu gross und macht Bezos daher inzwischen fast mehr Sorgen als Freude. Sie soll also verkauft werden, wie Pagesix schreibt. Laut dem Promi-Portal hat die Yacht einen unglaublichen Wert von 500 Millionen Dollar, umgerechnet rund 390 Millionen Franken.

Ist die Welt zu klein für «Koru»?

In viele Häfen passt die Yacht nämlich nicht. Für ein Segelschiff, mit dem man bequem um die Welt schippern will, ist die «Koru» also recht unpraktisch, um immer und überall vor Anker gehen zu können. Selbst in Monaco wurde Jeff Bezos das Anlegen aus Platzgründen verwehrt. Auch bei einer Reise nach Costa Rica war die «Koru» zu gross für den Hafen.

Wer sich die «Koru» allerdings leisten möchte, bekommt auch einiges für den Preis – der bisher allerdings nicht bekannt ist. Ein XXL-Pool auf dem Achterdeck, mehrere Lounges auf drei offenen Decks und ein exklusiver Sitzbereich am Bugspriet. Dazu gibt es ein Kino, Konferenzräume und Platz für bis zu 18 Gäste. An Bord arbeiten rund 40 Crew-Mitglieder. Ein Insider beschreibt das Schiff als «schwimmenden Palast».

Begleitschiff allein ist schon Yacht genug

Das Begleitschiff «Abeona» ist mit 75 Metern ebenfalls beeindruckend. Es bietet Platz für 45 Personen, einen Helikopter-Hangar und Stauraum für Jetskis und sämtlichen weiteren Luxus, den das Herz begehrt. Allein der Bau der «Abeona» kostete etwa 75 Millionen Euro. Die «Abeona» allein würde als Boot also reichen. Ob der glückliche neue Besitzer der «Koru» auch gleichzeitig die «Abeona» erwirbt, ist nicht bekannt.

Die «Koru» hatte von Anfang an Schwierigkeiten: Ihre riesigen Masten passten in Rotterdam nicht unter die historische Koningshaven-Brücke. Bezos plante, die Brücke teilweise abbauen zu lassen, doch nach heftigen Protesten wurde die Aktion abgesagt. Stattdessen schleppte man die Yacht ohne Masten aus der Werft.

Bezos-Kontroverse um Met Gala

Am Montagabend besuchte Jeff Bezos mit Ehefrau Lauren Sánchez (56) die Met Gala in New York City. Seine Teilnahme am Modeevent wurde von vielen Seiten kritisiert – da er im Vorfeld die Veranstaltung mit rund 10 Millionen Dollar unterstützte. Viele werfen der Met Gala nun vor, sich von Bezos kaufen gelassen zu haben. Gerüchten zufolge sollen sogar einige Superstars aus Protest darauf verzichtet haben, dieses Jahr an der Met Gala teilzunehmen.