So hat man Jeff Bezos von seiner Hochzeit im Juni in Erinnerung.
Foto: keystone-sda.ch
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk
Ist das tatsächlich Amazon-Mogul Jeff Bezos (61)? Beim «America Business Forum» fiel den Anwesenden eine markante Veränderung in seinem Erscheinungsbild auf. Im Vergleich zu seinem Hochzeitsfest im Juni, wo er noch ein volleres, nahezu faltenfreies Gesicht hatte, sieht Bezos fast nicht mehr nach sich selbst aus.
Besonders seine tiefen Stirnfalten fallen auf, die zuvor nicht sichtbar waren. Ausserdem trägt Bezos neu einen Dreitagebart. Ob der Multimilliardär, dessen Vermögen auf über 215 Milliarden Dollar geschätzt wird, mittels Schönheits-OP nachgeholfen hat, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Gerüchten zufolge hatte Bezos in seinem Gesicht zuvor mit Fillern nachgeholfen.
