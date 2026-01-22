DE
Wettkampf der Tech-Milliardäre
Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz

Jeff Bezos will mit TeraWave Elon Musk und Starlink überholen. Seine Firma Blue Origin plant bis 2027 ein eigenes Weltraum-Internet. Dafür schiesst der Multi-Milliardär Tausende Satelliten ins All.
1/5
Amazon-Gründer Jeff Bezos geht auf Starlink-Jagd. Amazon baut bereits eine Alternative zu Elon Musks Internet aus dem All auf - jetzt folgt Bezos' Firma Blue Origin mit einem Angebot für Unternehmen. (Archivbild)
Foto: Rebecca Blackwell

Darum gehts

  • Jeff Bezos plant mit Blue Origin das Satellitennetz TeraWave ab 2027
  • TeraWave soll bis zu 6 Terabit pro Sekunde liefern
  • 5280 Satelliten in niedriger Umlaufbahn geplant
Im Weltraum-Wettlauf der Tech-Milliardäre verstärkt Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) die Konkurrenz zu Elon Musks (54) Satelliten-Internetsystem Starlink. Bezos' Weltraumfirma Blue Origin kündigte ein Hochgeschwindigkeits-Netz für Unternehmen mit dem Namen TeraWave an.

Die ersten der gut 5400 dafür eingeplanten Satelliten sollen Ende 2027 ins All starten. Bei solchen Systemen kommuniziert Technik auf dem Boden direkt mit den Satelliten. Sie können damit herkömmliche Telekommunikations-Infrastruktur ersetzen. Zugleich sind die Kapazitäten eingeschränkter und die Reaktionszeiten etwas langsamer. Aktuell brauchen Kunden Empfangsstationen mit Antennen.

Tausende Satelliten versprechen schnelles Internet

Amazon, wo Bezos 2021 den Chefposten aufgab, aber weiterhin grösster Aktionär ist, baut bereits eine Starlink-Alternative auf. Das System Amazon Leo soll mit über 3200 Satelliten Download-Geschwindigkeiten zwischen 100 Megabit und einem Gigabit pro Sekunde liefern – und hätte damit in etwa die Geschwindigkeit schneller Internetleitungen für Privathaushalte.

Starlink wird von Musks Weltraumfirma SpaceX betrieben und soll in der nächsten Generation ebenfalls auf Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde hochgestuft werden. Bei TeraWave verspricht Blue Origin ein noch viel höheres Tempo: Bei den 5280 Satelliten in niedriger Umlaufbahn sollen es bis zu 144 Gigabit pro Sekunde sein. Bei weiteren 128 Satelliten in mittlerer Umlaufbahn ist sogar von bis zu 6 Terabit pro Sekunde die Rede – 6000 Mal schneller als eine Gigabit-Leitung.

Musk war Vorreiter

SpaceX war mit Starlink ein Vorreiter bei schnellem Internet aus dem All. Amazon ging aber frühzeitig davon aus, dass es Interesse an einer Alternative geben wird. Musk und Bezos konkurrieren schon seit Jahren mit ihren Raketen-Projekten.

Starlink-Systeme werden unter anderem auch von der ukrainischen Armee eingesetzt. Sie waren besonders wichtig zu Beginn des Krieges gegen den Angreifer Russland, nachdem die Invasoren herkömmliche Telekommunikations-Infrastruktur zerstört hatten. Starlink stellte die Geräte zunächst selbst zur Verfügung, inzwischen gibt es einen Vertrag mit dem Pentagon für die Versorgung der Ukraine.

