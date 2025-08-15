Jackie Bezos, die Mutter von Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist nach einem langen Kampf gegen Lewy-Körperchen-Demenz im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie hinterlässt eine grosse Familie.

1/5 Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie. Das Foto zeigt sie und ihren Ehemann Miguel Bezos, Jeff Bezos Stiefvater. Foto: IMAGO/Newscom World

Darum gehts Jackie Bezos, Mutter von Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist mit 78 verstorben

Sie wurde früh Mutter und gründete die Bezos Family Foundation

Jackie hinterlässt drei Kinder, elf Enkelkinder und ein Urenkelkind Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jeff Bezos (61) trauert um seine geliebte Mutter Jackie. Wie der Amazon-Gründer am Donnerstagabend auf Instagram bekannt gibt, ist Jackie Bezos im Alter von 78 Jahren nach einem langen Kampf gegen Lewy-Körperchen-Demenz gestorben. Die von ihr mitgegründete Bezos Family Stiftung bestätigte die traurige Nachricht.

Der Milliardär schreibt auf Instagram: «Sie ist heute von uns gegangen, umgeben von so vielen Menschen, die sie liebten – ihren Kindern, Enkeln und meinem Vater. Ich weiss, dass sie unsere Liebe in diesen letzten Momenten gespürt hat. Wir alle hatten so viel Glück, sie in unserem Leben zu haben. Ich bewahre sie für immer sicher in meinem Herzen auf.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Jeff Bezos' Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55), mit der er erst Ende Juni eine pompöse Hochzeit in Venedig feierte, zeigte sich tief betroffen. «Wir werden sie so sehr vermissen», kommentierte die Journalistin und Helikopterpilotin unter dem Instagram-Post ihres Mannes.

Jackie Bezos wurde mit 17 Jahren Mutter

Jackie Bezos wurde früh Mutter. «Ihr Erwachsenenleben begann etwas früh, als sie mit 17 Jahren meine Mutter wurde. Das kann nicht einfach gewesen sein, aber sie hat alles zum Laufen gebracht», erinnert sich Jeff Bezos.

Wenige Jahre später heiratete sie seinen Stiefvater Mike Bezos (79) und erweiterte die Familie um Tochter Christina und Sohn Mark (57). «Für den Rest ihres Lebens hörte diese Liste von Menschen, die sie liebte, beschützte und nährte, nie auf, zu wachsen. Sie gab immer so viel mehr, als sie jemals verlangte», heisst es im bewegenden Nachruf ihres berühmten Sohnes.

Auch die Bezos Family Foundation, die Jackie gemeinsam mit ihrem Sohn gründete, erinnert an sie als «hingebungsvolle Mutter», die ihre Kinder immer an erste Stelle setzte. «Sie machte unzählige Fahrten zu Radio Shack für Jeff, verbrachte zahllose Stunden bei der Betreuung von Cheerleading-Übungen mit Christina und schleppte Schlagzeuge im Kofferraum des Familien-Kombis für Mark», heisst es in der offiziellen Erklärung.

Jackie Bezos bekam 2020 die Diagnose

Laut «People»-Magazin ist die Lewy-Körperchen-Demenz, mit der Jackie Bezos 2020 diagnostiziert wurde, nach Alzheimer die zweithäufigste Form der Demenz. Die Gehirnerkrankung beeinträchtigt Denken, Bewegung, Verhalten und Schlaf der Betroffenen. Jackie Bezos blieb bis zuletzt von ihrer Familie umgeben.

Jackie Bezos hinterlässt ihren Ehemann Mike Bezos, ihre drei Kinder Jeff, Christina und Mark sowie elf Enkelkinder und ein Urenkelkind. Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden an gemeinnützige Organisationen oder einfache Akte der Freundlichkeit in Jackie Bezos' Andenken.