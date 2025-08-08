Lauren Sánchez Bezos, Ehefrau des Amazon-Gründers, trägt eine exklusive Richard-Mille-Uhr im Wert von 245'000 Franken. Das Modell RM07 Intergalactic Dark Night soll ein Hochzeitsgeschenk von Jeff Bezos sein und ist eine Hommage ans Universum.

Die Schweiz gilt nicht nur als Land der Berge, von Käse und Schokolade, sondern auch als das der Uhren. Seien es die Kinder-Startermodelle von Flik Flak, die eher günstigen Swatch- und Tissot-Uhren oder die teureren Uhren von Rolex, IWC und Audemars Piguet. Das Schweizer Modell, das in Ibiza am Handgelenk der Milliardärsgattin Lauren Sánchez Bezos (54) gesichtet wurde, stammt jedoch von keiner dieser Marke.

Sie trägt eine RM07 Intergalactic Dark Night von Richard Mille für 245'000 Franken. Für den Preis gibt es ein schwarzes Carbon-Gehäuse, 765 Rotgoldzacken, 51 eingelassene Diamanten, ein Saphirglas – und ein Kautschukarmband. Die Uhr soll eine Hommage an das Universum, respektive dessen Entstehung, sein. Wie passend, hat Jeff Bezos (61) mit seinem eigenen Raumfahrtunternehmen seine damalige Verlobte doch wortwörtlich auf den Mond geschickt. Naja, nicht ganz so weit, aber immerhin ins Weltall.

Bei der Uhr soll es sich um ein Hochzeitsgeschenk von Bezos handeln. Als Milliardär kann er sich das gut leisten.

Geschenke in Millionenhöhe

Allgemein zeigt sich der Amazon-Gründer alles andere als knausrig, wenn es um Schmuckstücke für seine Frau geht. So wird alleine der Verlobungsring, der aus einem rosafarbenen 20-Karat-Diamant besteht, auf etwa 3 Millionen US-Dollar geschätzt. Für die Hochzeit legte Bezos dann – wie es sich gehört – noch einen drauf. Experten schätzen den diamantenen Ehering auf um die 4 Millionen Dollar.

Kaum vorstellbar, aber sollte Sánchez Bezos das Haus mit dem Verlobungs- sowie Ehering und der Richard-Mille-Uhr verlassen, so trüge sie alleine dadurch einen Wert von über sieben Millionen Dollar an sich. Dazu kombinierte Designerkleider für mehrere Tausend Franken würden dabei nicht mal mehr ins Gewicht fallen.