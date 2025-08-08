DE
FR
Abonnieren

Kostet über 245'000 Franken
Lauren Sánchez Bezos trägt Schweizer Luxus-Uhr

Lauren Sánchez Bezos, Ehefrau des Amazon-Gründers, trägt eine exklusive Richard-Mille-Uhr im Wert von 245'000 Franken. Das Modell RM07 Intergalactic Dark Night soll ein Hochzeitsgeschenk von Jeff Bezos sein und ist eine Hommage ans Universum.
Publiziert: 17:04 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Lauren Sánchez Bezos steht auf teuren und vor allem grossen Schmuck.
Foto: IMAGO/Bestimage

Darum gehts

  • Lauren Sánchez Bezos trägt eine teure Richard-Mille-Uhr in Ibiza
  • Die Uhr ist eine Hommage ans Universum, passend zu Bezos' Raumfahrtunternehmen
  • Verlobungs- und Ehering von Sánchez Bezos kosten zusammen etwa 7 Millionen Dollar
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Die Schweiz gilt nicht nur als Land der Berge, von Käse und Schokolade, sondern auch als das der Uhren. Seien es die Kinder-Startermodelle von Flik Flak, die eher günstigen Swatch- und Tissot-Uhren oder die teureren Uhren von Rolex, IWC und Audemars Piguet. Das Schweizer Modell, das in Ibiza am Handgelenk der Milliardärsgattin Lauren Sánchez Bezos (54) gesichtet wurde, stammt jedoch von keiner dieser Marke. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Sie trägt eine RM07 Intergalactic Dark Night von Richard Mille für 245'000 Franken. Für den Preis gibt es ein schwarzes Carbon-Gehäuse, 765 Rotgoldzacken, 51 eingelassene Diamanten, ein Saphirglas – und ein Kautschukarmband. Die Uhr soll eine Hommage an das Universum, respektive dessen Entstehung, sein. Wie passend, hat Jeff Bezos (61) mit seinem eigenen Raumfahrtunternehmen seine damalige Verlobte doch wortwörtlich auf den Mond geschickt. Naja, nicht ganz so weit, aber immerhin ins Weltall. 

Mehr zu Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos
Das sind die 20 besten Bilder ihrer Mega-Hochzeit
Jeff und Lauren Bezos
Das sind die 20 besten Bilder ihrer Mega-Hochzeit
Erster Gast packt über Bezos-Hochzeit aus
Mit Video
«Es war sehr intim»
Erster Gast packt über Bezos-Hochzeit aus
Erkennst du diese Promi-Tochter an der Bezos-Hochzeit?
Ihr Mami ist ein Weltstar
Erkennst du diese Promi-Tochter an der Bezos-Hochzeit?
Deshalb fehlten die Eltern von Lauren Sánchez
Mit Video
Mega-Hochzeit mit Jeff Bezos
Deshalb fehlten die Eltern von Lauren Sánchez

Bei der Uhr soll es sich um ein Hochzeitsgeschenk von Bezos handeln. Als Milliardär kann er sich das gut leisten.

Geschenke in Millionenhöhe

Allgemein zeigt sich der Amazon-Gründer alles andere als knausrig, wenn es um Schmuckstücke für seine Frau geht. So wird alleine der Verlobungsring, der aus einem rosafarbenen 20-Karat-Diamant besteht, auf etwa 3 Millionen US-Dollar geschätzt. Für die Hochzeit legte Bezos dann – wie es sich gehört – noch einen drauf. Experten schätzen den diamantenen Ehering auf um die 4 Millionen Dollar. 

Kaum vorstellbar, aber sollte Sánchez Bezos das Haus mit dem Verlobungs- sowie Ehering und der Richard-Mille-Uhr verlassen, so trüge sie alleine dadurch einen Wert von über sieben Millionen Dollar an sich. Dazu kombinierte Designerkleider für mehrere Tausend Franken würden dabei nicht mal mehr ins Gewicht fallen. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?