Darum gehts
- Haute Couture Week in Paris: Stars mischen Mode und Einfluss
- Rihanna verzögert Dior-Show um 90 Minuten, Wintour wartet
- Lauren Sánchez kritisiert: Luxusmode wirkt laut Internet billig wie SHEIN
Zweimal im Jahr wird Paris zum Schauplatz des exklusivsten Modeereignisses der Welt: der Haute Couture Week. Hier entscheidet sich, wer zur Elite gehört – und wer trotz Geld und Ruhm immer nur Mitläufer bleibt. Auf den Laufstegen wird monatelange Handarbeit präsentiert, trotzdem spielt sich das wahre Spektakel in der ersten Reihe ab. Mittendrin: Lauren Sánchez Bezos (56).
Enge Silhouetten, tiefe Ausschnitte, glänzende Stoffe – die Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) trägt Couture wie ein persönliches Bühnenkostüm. Das Internet ist gnadenlos: «Dior-Couture mit Temu-Vibes», spotten die Memes. Die Kritik trifft nicht den Preis, sondern den Eindruck. Couture darf laut sein, sie darf provozieren – doch billig wirken darf sie nie. Genau das wirft man Lauren Sánchez vor: selbst die teuersten Kleider sehen aus, als wären sie von Shein.
Sie sind wirklich Couture
Doch man kann es auch richtig machen. Während Sánchez Bezos für ihre Auftritte verspottet wird, zeigen andere Stars, was Couture bedeutet. Schauspielerin Nicole Kidman (58) etwa setzt bei der Chanel Haute Couture Show auf klassische Zurückhaltung: ein schlichtes schwarzes Kleid mit markanten schwarz-weissen Federdetails.
Ganz anders, aber ebenso stilsicher, präsentiert sich das restliche Chanel-Publikum. Pop-Star Dua Lipa (30), Rapper A$AP Rocky (37) und Schauspielerin Penélope Cruz (51) sorgen für gelöste Stimmung und geben gemeinsam ein spontanes Karaoke-Ständchen.
Rihanna lässt Wintour warten
An der Couture-Week wird klar, wer wirklich Einfluss hat. Wer die Modegeschichte prägt, darf sich Zeit nehmen – das beweist Rihanna (37). Bei der Dior-Show verzögert sich der Beginn wegen ihr um fast eineinhalb Stunden, während selbst Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (33) und Vogue-Chefin Anna Wintour (74) im Publikum mitwarten.
Zum vertrauten Bild der Fashion Week gehört auch dieses Jahr der Beckham-Clan. Victoria (51) und David (52) Beckham erscheinen mit ihren Söhnen und deren Freundinnen und beweisen einmal mehr, wie mühelos sich Familie, Mode und Markenimage verbinden lassen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt eine Instagram-Caption von Tochter Harper (14), nachdem Victoria Beckham mit dem Orden für Kunst und Literatur ausgezeichnet wird. «Mein grösstes Vorbild», schwärmt Harper.