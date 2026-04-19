Die SRG-Chefin baut für teures Geld die Kommunikation um. Die bisherige RTS-Sprecherin Sophie Balbo wird künftig die SRG-Medienstelle leiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SRG-Chefin Susanne Wille reformiert Unternehmenskommunikation, befördert Sophie Balbo zur Medienstellenleiterin

Kosten für externe Beratung und Rekrutierung auf mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt

Neues Kommunikationsmodell unter Kritik: Leitung durch unerfahrenes Dreiergremium War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Offiziell drückt SRG-Chefin Susanne Wille (51) aufs Tempo. Schon länger stresst sie ihr Team mit Aktivismus und Mikromanagement. E-Mails um 3 Uhr morgens sind keine Seltenheit.

Doch nicht immer hat es Wille eilig. Obwohl sie schon vor Wochen die RTS-Sprecherin Sophie Balbo zur Leiterin der SRG-Medienstelle befördert hat, schweigt Wille eisern. «Frau Balbo ist diese Woche noch in den Ferien. Zudem bereiten wir eine Information zur neuen Aufstellung der SRG-Kommunikation per Ende April vor. Es ist sicher sinnvoll, wenn Sie hier noch etwas Geduld haben», teilt die SRG-Medienstelle mit.

Wille machts wie Marchand

Mit einer welschen Sprecherin kopiert Susanne Wille das Modell ihres Vorgängers Gilles Marchand (64): Der Romand hatte mit Edi Estermann einen Deutschschweizer Sprecher. Bislang leitete Balbo die RTS-Medienstelle in Genf; zuvor war sie für die Glückskette tätig. Sie hat in Paris Soziologie, Kommunikation und Journalismus studiert. Ihr Ex-Partner ist der Grünen-Politiker Antonio Hodgers (49); die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Susanne Willes Umbau der SRG-Kommunikation ist intern umstritten. Für den Neustart der SRG-Kommunikation engagierte sie die externe Agentur Spencer Stuart; diese arbeitete ein neunseitiges Papier aus. Branchenkenner schätzen die Kosten für Strategie und Rekrutierung auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die SRG warb Markus Berger (60) von Schweiz Tourismus ab – acht Monate später warf Wille wieder alles über den Haufen. Nun muss sie Berger eine teure Abfindung bezahlen.