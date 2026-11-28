Mit der Schliessung des Schweizer Büros in Pjöngjang will Nordkorea Macht demonstrieren und auch andere Staaten einschüchtern. Ignorieren und konsequent vorgehen ist das Rezept dagegen.

Darum gehts Nordkorea hat das Schweizer Büro in Pjöngjang wenige Wochen nach der Wiedereröffnung geschlossen

Davon darf sich die Schweiz nicht beeindrucken lassen

Ihre diplomatischen Bemühungen soll sie aber trotz Nordkoreas Affront aufrechterhalten

Andreas Schmid Inlandredaktor

Schon wenige Wochen nach der Eröffnung des Schweizer Büros in Pjöngjang ist die diplomatische Vertretung wieder geschlossen. Weil es Nordkoreas Führer Kim Jong Un nicht passt, dass die Schweiz Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Kinderferienlager übernommen hat. Zusammen mit Russland hatte Nordkorea ukrainische Kinder aus besetzten Gebieten in ein Lager deportiert.

Dass Nordkorea deswegen quengelt und das wiedereröffnete Büro wieder dichtgemacht hat, darf nicht beeindrucken. Wer wie Nordkorea mit Kriegstreibern Menschenrechte verletzt, muss belangt werden. Gegen innen wird Jong Un für sein Mütchen gegenüber der Schweiz zwar Applaus erhalten. Aussenpolitisch ist er aber isoliert, selbst mit Russland hat er sich inzwischen zerstritten. Weil Putin nur mit Nordkorea kuschelt, wenn er es gerade braucht. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, da eine Annäherung an Südkorea für Russland gewinnbringender scheint.

Für die Schweiz heisst das, weiter konsequent zu handeln. Und die Brücken dennoch nicht vollends abzureissen. Seit 1974 unterhält sie diplomatische Beziehungen mit Nordkorea, während der Corona-Pandemie wurde das Büro in Pjöngjang geschlossen. Trotz Affront ist es Bemühungen wert, künftig wieder Gespräche zu führen. Selbst mit Wänden zu reden, kann Wirkung zeigen; erst recht, wenn sie verwanzt sind.

Jedenfalls steht es der Schweiz gut an, im Gefüge voller Feindschaften mit allen zu sprechen. Ohne zu kuschen. Für den Funken Hoffnung auf eine friedlichere Welt.