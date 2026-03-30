Viele glauben, dass das Stecken des Schlüssels auf der Innenseite des Schlosses über Nacht für mehr Sicherheit sorgt. Doch diese Gewohnheit vermittelt oft nur ein trügerisches Sicherheitsgefühl.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Schlüssel im Schloss bietet keine Sicherheit, sondern birgt Risiken

Einbrecher nutzen Techniken wie «Bumping», um Türen schnell zu öffnen

Schlüsseldienstkosten und Verzögerungen im Notfall können teure Folgen haben War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Im heimischen Umfeld, wenn alles ruhig und unter Kontrolle scheint, ist es leicht zu glauben, dass die Routine, den Schlüssel von innen stecken zu lassen, unerwünschte Situationen verhindern kann. Tatsächlich birgt diese Praxis jedoch Risiken, an die die meisten erst denken, wenn es zu spät ist.

Mehr Probleme als Vorteile

Ein Schlüssel, der im Schloss steckt, erhöht nicht die Sicherheit, sondern kann im Gegenteil zu Problemen führen – gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Von technischen Schwierigkeiten und möglichem Aussperren bis hin zu Verzögerungen in Notfällen: Diese scheinbar praktische Gewohnheit kann schnell zu einer zusätzlichen Gefahrenquelle werden, besonders wenn Technik, Hektik oder Unachtsamkeit ins Spiel kommen.

Die Frage stellt sich immer wieder: Kann der Schlüssel über Nacht im Schloss bleiben, ohne Risiko? Viele sind überzeugt, dass sie so Einbrecher abschrecken. Quellen zeigen jedoch klar, dass dies keine wirkliche Hürde für Täter darstellt. Einbrecher umgehen einen innen steckenden Schlüssel leicht – sei es durch das Aufbrechen des Zylinders, spezielle Aufbruchtechniken oder die sogenannte «Bumping»-Methode, einer Technik, bei der Einbrecher mit einem speziell präparierten Schlüssel und einem kurzen Schlag die Stifte im Schloss für einen Moment in die richtige Position bringen, so dass sich die Tür in Sekunden öffnen lässt.

Ein steckender Schlüssel ist keine Sicherheit

Auch aus praktischer Sicht ist diese Gewohnheit riskanter als gedacht. Bleibt der Schlüssel im Schloss, kann das Aufschliessen von aussen problematisch werden – besonders bei Türen mit automatischer Verriegelung. Es kann leicht passieren, dass sich jemand versehentlich aussperrt, was dann den Einsatz eines Schlüsseldienstes erfordert, und die sind bekannterweise nicht gerade günstig.

In Notfällen wird die Situation noch ernster: Müssen Rettungsdienst oder Feuerwehr schnell Zugang erhalten, kann ein innen steckender Schlüssel die Intervention verzögern. Im schlimmsten Fall wird die Tür gewaltsam geöffnet, wie Pascal Wenzel von der Kantonspolizei Aargau gegenüber dem Portal 20 Minuten erklärte. Doch jede Verzögerung kann im Notfall schreckliche Folgen haben.

Daher wird empfohlen, den Schlüssel nach dem Abschliessen aus dem Schloss zu nehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein Schlüssel, der über Nacht im Schloss steckt, bietet keine zusätzliche Sicherheit, sondern schafft neue Risiken. Eine hochwertige Türschlossanlage, klare Gewohnheiten und ein gut platzierter Ersatzschlüssel sind wesentlich verlässlicher. Sicherheit beruht nicht auf trügerischen Routinen, sondern auf wirksamen Massnahmen.

Was schützt tatsächlich gegen Einbrüche?

Zusätzlich zum Abschliessen kann man sich durch Sicherheitszylinder, Querriegel, Alarmanlagen, Kameras oder Bewegungsmelder absichern, um Einbrecher effektiv abzuschrecken. Und dafür den Schlüssel nach dem Abschliessen von innen lieber aus dem Schloss ziehen, anstatt ihn stecken zu lassen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.