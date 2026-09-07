Vom Backblech bis zum Caquelon: Wir zeigen euch, wie ihr Küchenutensilien ganz einfach wieder sauber kriegt.

Fabienne Notter

1. Back- und Kuchenblech reinigen

Um hartnäckige Flecken zu entfernen, erhitze das Blech zuerst und bestreue es, wenn es heiss ist, mit Salz. Reibe es dann mit Papier und Öl ab – schon lösen sich die Flecken auf.

2. Gestank im Kühlschrank

Wenn dein Kühlschrank unangenehm riecht, solltest du ihn mit einer Mischung aus Wasser, Essig und Zitronensaft putzen. Danach kannst du ein Schälchen Kaffeepulver hineinstellen, um unangenehme Gerüche fernzuhalten. Das Schälchen solltest du alle vier Wochen austauschen.

3. Zerkratzte Gläser

Kratzer auf Gläsern kannst du ganz leicht zum Verschwinden bringen: Gib etwas Zahnpasta auf einen Lappen und reibe den Kratzer damit ein. Poliere das Glas anschliessend mit einem frischen Lappen nach – schon sieht es wieder wie neu aus.

4. Fonduepfanne reinigen

Wenn du dein Caquelon schnell sauber bekommen möchtest, gibt es einen einfachen Trick: Streue Backpulver in die Fonduepfanne, fülle sie mit Wasser (ca. 1 cm hoch) und erwärme sie auf der Herdplatte. So verschwindet die Käsekruste von selbst.

5. Silberbesteck putzen

So bringst du dein Silber zum Glänzen: Lege Alufolie in einen Plastikbehälter, bedecke sie mit drei Esslöffeln Salz und fülle den Behälter mit heissem Wasser auf. Weiche das Silberbesteck darin einige Minuten ein, spüle es anschliessend ab und lasse es trocknen.