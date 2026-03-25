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Kreative Ostereier-Ideen
Deko und Rezepte für den Osterbrunch

Ostern steht vor der Tür: Ostereier werden gefärbt, Osterhasen, Hühner, Küken und Schafe gebastelt und für Ostern gekocht und gebacken. Was neben Hasen und Eiern auf keiner Brunch-Tafel fehlen darf. Wir haben viele Ideen rund um Ostern gesammelt.
Publiziert: 16:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Ramona Schweizer

Bald hoppelt er wieder – der gute alte Osterhase. Für viele Familien der Moment im Jahr, um zu einem gemütlichen Brunch zusammenzukommen – und für alle Hobby-Dekorateure und Hobby-Köche die Gelegenheit, sich wieder einmal richtig kreativ auszutoben.

Wie dekoriere ich den Tisch zum Osterbrunch? Die hellen Farben sind angesagt!
Foto: Gettyimmages

Wie dekoriert man den Tisch zu Ostern?

Ostern verbinden wir mit dem Frühlingserwachen. Am schönsten sieht die Brunchtafel in hellen, zarten Farben aus, so wie man sie nun in der Natur auch findet.
Den Frühling bringt man am schnellsten mit Blumen und Blüten ins Haus. In der letzten Woche war es schon so warm, sodass man Lust aufs Grüne bekommen hat. Macht euch also mit einer Gartenschere auf die Arbeit. Vorausgesetzt, keiner eure Gäste leidet unter Heuschnupfen.

Dekorieren sie den Tisch mit frischen Blumen zum Osterbrunch und bunten Eiern
Foto: Gettyimmages


Osterdeko und Ideen zum Basteln

Neben dem Hauptdarsteller Osterhase gehören auch Vögel und Hühner zur Entourage. Und treibt es doch endlich wieder einmal bunt: Eierfärben macht nicht nur Kindern Spass. Modisches Punktemuster gefragt? Tropft Kerzenwachs-Punkte auf das hartgekochte Ei, bevor ihr es einfärbt, und wischt das Wachs dann mit einem Tuch ab.

Eier dürfen natürlich beim langen Osterfrühstück nicht fehlen
Foto: Gettyimmages

Oder lieber ganz nostalgisch und ökologisch: Eine Blüte in einen Nylonstrumpf legen und das Ei in gekochten Zwiebelschalen färben.

Ostereier selbst mit natürlichen Mitteln färben

Eier selbst zu färben macht grosse Freude. Aus natürlichen Zutaten kann man die Farben selbst herstellen: Das ist umweltfreundlich und schnell. Mit diesem Rezept kannst du Ostereier zuhause mit einfachen Lebensmitteln färben.

Bunte Ostereier im Eierkarton auf dem Gras
Falls Sie die gefärbten Eier als hübsche Dekoration verwenden möchten, lohnt es sich, sie vor dem Bemalen auszublasen. Bunte Ostereier eignen sich auf perfekt für Osterbrunch.
Getty Images

Eier selbst zu färben macht grosse Freude. Aus natürlichen Zutaten kann man die Farben selbst herstellen: Das ist umweltfreundlich und schnell. Mit diesem Rezept kannst du Ostereier zuhause mit einfachen Lebensmitteln färben.

Rezept und Anleitung

Rezepte für Osterbrunch

Farbige Ostereier gehören einfach zum Osterfest. Man kann aber auch tolle Eiergerichte zubereiten.

Sucht ihr noch die neuen und leckeren Rezepte, um Ostern entspannt mit der gesamten Familie zu geniessen? Es gibt tolle Gerichte für einen gelungenen Osterbrunch, zubereitet mit frischem Frühlingsgemüse, bunten Zutaten, einfach und schnell für jeden Geschmack. Eier dürfen natürlich beim langen Osterfrühstück nicht fehlen: Egal, ob gekocht oder als Omelette, Eiergerichte sind ein Muss. Nicht nur der traditionelle Sonntagszopf steht auf dem Tisch, sondern auch ein süsses Osterlamm aus Teig. Tolle Rezepte rund ums Backen findest du natürlich auch bei uns.

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