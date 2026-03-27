Wer für den Osterbrunch einen Sauerteigzopf auftischen will, beginnt besser schon jetzt mit der Vorbereitung. Die zahlreichen Vorteile eines Sauerteigzopfes kommen zu einem Preis. Der zeitliche Aufwand ist deutlich grösser als bei einem normalen Hefezopf. Profis empfehlen, den Teig zwei Tage vor dem Auftischen anzusetzen. Das folgende Rezept reicht für zwei Sauerteigzöpfe.

Wer keinen aktiven Grundsauerteig hat, kann beim lokalen Bäcker danach fragen. Die meisten Bäckereien freuen sich, wenn die Kunden Interesse am Sauerteig haben.