Gefüllte Eier schmecken, gehen aber gerne auf die Hüften. Wie man die kleinen Köstlichkeiten auch figurfreundlicher auf den Teller zaubern kann, findet ihr hier. Unser Rezept ist schnell zubereitet, proteinreich und kalorienarm – perfekt für ein leichtes Mittagessen, das satt macht, ohne zu beschweren. Ideal für alle, die bewusst geniessen und trotzdem nicht auf Geschmack verzichten wollen.
Für die gefüllten Eier: Die Eier 10–12 Minuten kochen, kalt abschrecken, schälen und längs halbieren.
Das Eigelb mit einem Teelöffel herausheben, fein hacken und mit Quark, Halbrahm, Senf und den Gewürzen gut vermischen.
Zwiebel und Schnittlauch sehr fein hacken und unterrühren.
Die Eimasse in einen Spritzsack mit Sterntülle füllen und in die Eihälften spritzen.
Für das Salatbett die Karotten schälen, in Scheiben schneiden und mit Romanesco-Röschen und Kefen in der Gemüsebouillon bissfest kochen.
Das Gemüse lauwarm mit einer Salatsauce nach Wahl vermischen.
Die Radieschen waschen, in Scheiben schneiden und am Schluss zum Salat geben. Zwei Teller mit Blattsalat und dem gekochten Gemüse auslegen und die gefüllten Eier darauf anrichten.
eBalance Klassiker light