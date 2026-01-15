Gefüllte Eier schmecken, gehen aber gerne auf die Hüften. Wie man die kleinen Köstlichkeiten auch figurfreundlicher auf den Teller zaubern kann, findet ihr hier. Unser Rezept ist schnell zubereitet, proteinreich und kalorienarm – perfekt für ein leichtes Mittagessen, das satt macht, ohne zu beschweren. Ideal für alle, die bewusst geniessen und trotzdem nicht auf Geschmack verzichten wollen.