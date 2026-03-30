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Osterbrunch Crêpes-Rezept mit Rauchlachs

Michael Merz
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 46 Minuten

Der französische Klassiker als eine salzige Vorspeise ist ideal für Osterbrunch. Probiert unser Crêpes-Rezept mit Rauchlachs. Es ist wirklich einfach und schmeckt himmlisch. Wichtig: Die Crêpes selbst sollen hauchdünn und selbstverständlich im letzten Moment gebacken werden.

Crêpes schmecken in allen möglichen Varianten, ob süss oder salzig.
Foto: Getty Images/500px Prime
Portionen4
Zubereitungs-Zeit30 Min. + 60 Min. Ruhezeit
Kochzeit10 Min.
Zutaten
200 gWeissmehl
2,5 dlMilch
1,5 dlWasser
1 TLSalz
5 Eier
1 BundPeterli, gehackt
1 BundDillkraut, gehackt
250 gFrischkäse, mild
500 gRauchlachs, frisch und sehr dünn geschnitten
Nach BeliebenSalat (Rucola, Nüsslisalat, Spinat)
Zubereitung
Schritt 1/8

Mehl in eine Schüssel sieben. Zu einem Kranz formen. Sämtliche Zutaten – ausser Frischkäse, Lachs und Kräuter – in die Mitte geben und zu einem Teig rühren. 

Schritt 2/8

Crêpes-Masse für 60 Minuten kühl ziehen lassen. 

Schritt 3/8

Kräuter fein hacken.

Schritt 4/8

Crêpes in ­Teflonpfanne in Butter und Olivenöl backen.

Schritt 5/8

Die Crêpes selbst sollen hauchdünn und im letzten Moment gebacken werden. Dass der Teig davor ruhen muss, damit sich das Mehl im Milchwasser aufschliesst, ist das Geheimnis des Gelingens. 

Schritt 6/8

Frischkäse leicht erwärmen und mit Kräutern mischen.

Schritt 7/8

Die noch warme Crêpes mit Käsemischung dünn bestreichen und mit geschnittenem Lachs belegen.

Schritt 8/8

Nach Belieben mit frischem Salat servieren. 

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