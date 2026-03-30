Der französische Klassiker als eine salzige Vorspeise ist ideal für Osterbrunch. Probiert unser Crêpes-Rezept mit Rauchlachs. Es ist wirklich einfach und schmeckt himmlisch. Wichtig: Die Crêpes selbst sollen hauchdünn und selbstverständlich im letzten Moment gebacken werden.
Mehl in eine Schüssel sieben. Zu einem Kranz formen. Sämtliche Zutaten – ausser Frischkäse, Lachs und Kräuter – in die Mitte geben und zu einem Teig rühren.
Crêpes-Masse für 60 Minuten kühl ziehen lassen.
Kräuter fein hacken.
Crêpes in Teflonpfanne in Butter und Olivenöl backen.
Die Crêpes selbst sollen hauchdünn und im letzten Moment gebacken werden. Dass der Teig davor ruhen muss, damit sich das Mehl im Milchwasser aufschliesst, ist das Geheimnis des Gelingens.
Frischkäse leicht erwärmen und mit Kräutern mischen.
Die noch warme Crêpes mit Käsemischung dünn bestreichen und mit geschnittenem Lachs belegen.
Nach Belieben mit frischem Salat servieren.