Umweltsünde Mikroplastik Wie Pet-Fläschli und Co. in unserem Magen landen

Wir atmen ihn ungewollt ein, essen und trinken ihn: Mikroplastik. Welche Risiken birgt er für Mensch und Umwelt? Was können wir gegen die Verschmutzung tun? Und an welchen Lösungen gegen das weltweite Plastikproblem wird in der Schweiz geforscht?