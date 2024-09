Die Mens als Quelle der Kraft? Der weibliche Zyklus als Lebensrhythmus

Egal ob im Sport, in der Arbeitswelt oder im Privatleben: Es gibt Frauen, die ihr Leben nach dem Zyklus ausrichten. Was sind die Vor- und Nachteile dieser Lebensweise und warum wird die Periode in der Forschung immer wichtiger?