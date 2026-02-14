Der Valentinstag wird von Verliebten auf der ganzen Welt gefeiert. So zahlreich wie die Länder, die den Tag der Liebenden kennen, so unterschiedlich sind die Bräuche, mit denen er auf verschiedenen Teilen der Erde zelebriert wird.

In England

In England gibt es die Tradition, anonym kleine Liebesgedichte, sogenannte «Valentine Greetings» zu schreiben und heimlich zu übergeben.

In den USA

Die US-Amerikaner verschickten jedes Jahr zum 14. Februar mehr es als eine Milliarde Grusskarten. Ausserdem fressen in den USA die Haustiere am Valentinstag mitunter aus einem herzförmigen Napf.

In der Schweiz

In der Schweiz beschenken sich Liebende mit Blumen – vor allem roten Rosen – und Schokolade.

In Japan

In Japan werden am Valentinstag rund 20 Prozent des jährlichen Schokoladenumsatzes erwirtschaftet. Dort sind die Frauen dafür zuständig, die süssen Aufmerksamkeiten zu verschenken, und zwar nicht nur für ihre Liebsten, sondern auch – und vor allem – ihren männlichen Vorgesetzten.

In Finnland

In Finnland ist der 14. Februar ein Freundschaftstag, an dem die Menschen – oft anonym – Karten und Geschenke an diejenigen schicken, die sie mögen.

In Italien

Aus Italien stammt ein Valentins-Brauch, der sich bereits weltweit verbreitet hat: Die Liebenden bringen an bekannten Orten, meist an Brückengeländern, Vorhängeschlösser mit ihren Initialen oder Fotos an. Die Schlüssel werden anschliessend ins Wasser geworfen, damit das Schloss, das die Liebe symbolisiert, ewig verbunden bleibt.