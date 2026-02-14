Darum gehts
- Valentinstagstraditionen weltweit: Gedichte, Karten, Blumen und Schlösser
- In Finnland ist der 14. Februar ein Freundschaftstag
- In Japan macht Schokolade 20% des Jahresumsatzes am Valentinstag aus
In England
In England gibt es die Tradition, anonym kleine Liebesgedichte, sogenannte «Valentine Greetings» zu schreiben und heimlich zu übergeben.
In den USA
Die US-Amerikaner verschickten jedes Jahr zum 14. Februar mehr es als eine Milliarde Grusskarten. Ausserdem fressen in den USA die Haustiere am Valentinstag mitunter aus einem herzförmigen Napf.
In der Schweiz
In der Schweiz beschenken sich Liebende mit Blumen – vor allem roten Rosen – und Schokolade.
In Japan
In Japan werden am Valentinstag rund 20 Prozent des jährlichen Schokoladenumsatzes erwirtschaftet. Dort sind die Frauen dafür zuständig, die süssen Aufmerksamkeiten zu verschenken, und zwar nicht nur für ihre Liebsten, sondern auch – und vor allem – ihren männlichen Vorgesetzten.
In Finnland
In Finnland ist der 14. Februar ein Freundschaftstag, an dem die Menschen – oft anonym – Karten und Geschenke an diejenigen schicken, die sie mögen.
In Italien
Aus Italien stammt ein Valentins-Brauch, der sich bereits weltweit verbreitet hat: Die Liebenden bringen an bekannten Orten, meist an Brückengeländern, Vorhängeschlösser mit ihren Initialen oder Fotos an. Die Schlüssel werden anschliessend ins Wasser geworfen, damit das Schloss, das die Liebe symbolisiert, ewig verbunden bleibt.