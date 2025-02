1/5 Ob als Single oder frisch verliebt – jeder feiert den Tag der Liebe anders. Das Sternzeichen könnte darauf einen Einfluss haben. Foto: Getty Images

Lea Lozano

Widder (21.3. bis 20.4.)

Dem abenteuerlustigen Widder kann es nie aufregend genug sein. So darf auch am Valentinstag die nötige Spannung nicht fehlen. Am liebsten verbringt das Feuerzeichen das Fest der Liebe so bei einem Ausflug in eine fremde Stadt. Dabei steht Romantik für Widdergeborene nicht zwingend an erster Stelle – Hauptsache, neue Dinge entdecken und erleben. Auch Single-Widder geniessen am Valentinstag das Abenteuer, gerne auch mit ihren Freunden.

Stier (21.4. bis 20.5.)

Der Stier ist ein Geniesser durch und durch: Liebe geht bei ihm definitiv durch den Magen. Für seine Liebsten ist dem grosszügigen Erdzeichen keine Mühe zu gross. Seine Gelassenheit und sein Organisationstalent machen ihn zum perfekten Gastgeber. Am Valentinstag legen sich Stiergeborene deshalb besonders ins Zeug und zaubern für ihren Partner – oder die beste Freundin – ein leckeres Gourmet-Abendessen auf den Tisch.

Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Abwechslung darf im Leben eines Zwillings nicht fehlen! Darum sind die Klassiker wie ein romantisches Abendessen gefolgt von Kino nichts für das Luftzeichen. Auch dieses Jahr mag er es lieber aussergewöhnlich: Wie wäre es also mit einer Heissluftballonfahrt? Hier kommen sowohl der Romantik-, als auch der Spassfaktor nicht zu kurz.

Krebs (22.6. bis 22.7.)

Für den Krebs kann es nicht romantisch genug sein, weshalb der Valentinstag ordentlich gefeiert wird. Nicht nur in einer Beziehung mag es der Krebs seine Liebsten zu verwöhnen, auch Freunde kommen in den Genuss der romantischen Ader des Wasserzeichens. Am Tag der Liebe zeigt sich diese zum Beispiel mit einem liebevoll zubereiteten Picknick.

Löwe (23.7. bis 23.8.)

Der Löwe liebt es im Mittelpunkt zu stehen und lässt keine Chance aus, sich von seiner besten Seite zu präsentieren. Ein Fotoshooting ist also die ideale Valentinstagsaktion für dieses Feuerzeichen. Ob mit dem Partner oder mit der besten Freundin – die Fotos, die dabei entstehen, werden noch lange Freude bereiten!

Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Kein Sternzeichen ist so gut organisiert wie die Jungfrau. Da ist es kein Wunder, dass sie auch am Valentinstag gerne die Kontrolle behält, statt sich von ihren Liebsten überraschen zu lassen. Stattdessen plant das Erdzeichen gerne den ganzen Tag: von Frühstück im Bett über einen erlebnisreichen Tagesausflug bis hin zu einem leckeren Abendessen im Restaurant.

Waage (24.9. bis 23.10.)

Die Luxus liebende Waage weiss, wie man es sich gut gehen lässt – und das nicht nur am Valentinstag. So gönnt sich das Luftzeichen am Fest der Liebe aber gerne auch etwas mehr. Für Singles ist ein ausgelassener Wellnesstag mit der besten Freundin perfekt, vergebene Waagen lassen sich bei einer Paar-Massage ausgiebig verwöhnen.

Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Der sinnliche Skorpion zeigt seine Liebe definitiv mit seiner Körpersprache. Obwohl er bereits das ganze Jahr über zu den romantischsten Sternzeichen gehört, legt er sich am Tag der Verliebten besonders ins Zeug: Das Wasserzeichen geniesst den Tag am liebsten mit viel Zweisamkeit und Körperkontakt – ein romantisches Schaumbad mit dem Partner ist ganz nach seinem Geschmack.

Schütze (23.11. bis 21.12.)

Der typische Schütze ist schnell zu begeistern und bei allem dabei. Der Valentinstag bietet also die perfekte Möglichkeit etwas Ausgefallenes zu unternehmen und so den Pärchenalltag etwas aufzufrischen. Bei einem Ausflug in die Kletterhalle ist jede Menge Spass und Action angesagt. Ein Abendessen bei Kerzenlicht im Anschluss sorgt dafür, dass auch die Romantik nicht zu kurz kommt.

Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Der bodenständige Steinbock macht sich nicht viel aus Feierlichkeiten. Der Valentinstag ist dabei keine Ausnahme. Am wichtigsten ist für das Erdzeichen dabei nur, den Tag mit geliebten Menschen zu verbringen. So besteht das perfekte Valentinstagsprogramm für Steinbockgeborene aus einem gemütlichen Filmabend zu Hause, dem Lieblingsessen und einem guten Wein.

Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Der Wassermann braucht Aufregung in allen Bereichen des Lebens – da ist sein Liebesleben keine Ausnahme. Da Kreativität beim Luftzeichen eine grosse Rolle spielt, drückt es auch seine Liebe gerne auf diese Weise aus. Wenn Wassermanngeborene ihre kreative Ader mit ihrem Gegenüber teilen können, ist alles perfekt! Wie wäre es also am Valentinstag mit einem Töpferkurs?

Fische (20.2. bis 20.3.)

Der Fisch, der in Gedanken gerne einmal in einer anderen Welt versinkt, liebt es, seine verträumte Seite im Freien auszuleben. So gibt es auch am Valentinstag für dieses Wasserzeichen nichts Schöneres als einen langen Ausflug in die Natur. Dies kann eine anspruchsvolle Wanderung oder aber auch ein gemütlicher Spaziergang am Seeufer sein.