Der Konfliktlöser

Immer mehr Konflikte herrschen auf der Welt. Überall wird mehr gestritten und weniger zusammengearbeitet. Dies zu meistern ist das Thema des Buchs «Possible – How we survive (and thrive) in the age of conflict» (übersetzt: Machs möglich – wie wir im Zeitalter des Konflikts bestehen (und sogar wachsen)). In dem Buch stellt der Bestsellerautor und internationale Verhandlungsführer William Ury erprobte Methoden vor, Konflikte konstruktiv anzugehen und so zu verändern.

Verlag: Harper Collins Business, 2024