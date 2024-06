Bei Beziehungskrisen weiss er Rat

Viktor Arheit (65) unterstützt seit über 20 Jahren Einzelpersonen und Paare dabei, Krisen und Phasen intensivster Entwicklung zu meistern. Am Institut für Körperzentrierte Psychologie und Psychotherapie in Zürich liess er sich zum psychologischen Berater sowie Paar- und Familientherapeuten ausbilden. Er arbeitete einige Jahre in einer Praxis in Frankfurt (D), bevor er in die Schweiz zurückkehrte. Jetzt ist er als Berater bei Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich tätig. Ausserdem bietet er zusammen mit seiner Frau bei Arheit Mentoring individuelle Programme zur Paar-Entwicklung an. Arheit lebt in Wohlen AG.