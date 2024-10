Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Nicht nur am Anfang darf es romantisch sein. Foto: imago/Westend61 1/5

Olivia Ruffiner Redaktorin

Befindet man sich in seinem Wartezimmer, sei es schon zu spät, schreibt der Scheidungsanwalt James J. Sexton (52) in der Einleitung seines Buches «How to stay in Love». In dem Ratgeber gibt er Einblicke aus seiner 20-jährigen Karriere im Scheidungs- und Familienrecht und leitet davon Ratschläge für eine gesunde Beziehung ab.