Expertin für Fragen rund um Sex

Dania Schiftan arbeitet seit über 16 Jahren als klinische Sexologin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Zürich. Jetzt ist ihr neues Buch «Das Comeback deiner Lust» im Handel, in dem sie beschreibt, wie insbesondere Frauen die Lust auf Sex entfachen können. 2018 veröffentlichte sie den Spiegel-Bestseller «Coming Soon» und drei Jahre später folgte «Keep it coming». Schiftan hält regelmässig Vorträge und Workshops und mit «Release» hat sie ihren eigenen Podcast, in dem sie echte Therapiegespräche mit Klientinnen und Klienten führt. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern und ihrem Hund in Zürich.