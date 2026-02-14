Bald ist Valentinstag! Natürlich könnt ihr euren Schatz mit einem Blumenstrauss oder einem Wellness-Gutschein überraschen. Aber warum nicht auch mal mit einem süssen Liebesbeweis? Mit unserem Valentinstags-Kuchen werden euch die Herzen garantiert zufliegen:
Haferflockenkekse in einen Mixer geben und fein zermahlen.
Butter schmelzen lassen und mit Brösmeli zu einer festen Masse verkneten. Eine Prise Salz dazugeben.
Masse auf dem Boden der Springform verteilen und mit den Händen andrücken.
Bei 160 Grad für 10 Minuten backen.
Himbeeren, Zucker, Wasser und Maisstärke in einen Topf geben und aufkochen. Sauce durchsieben bis eine gleichmässige Masse entsteht.
Frischkäse und Zucker in einer Schüssel miteinander verrühren. Ein Ei dazugeben und alles verrühren.
Mit Zitronensaft und Vanillearoma abschmecken.
Weisse Schokolade fein zerbröckeln und mit Rahm vermischen. Diese Masse mit der Frischkäse-Mischung verrühren.
Alles nochmals gut durchmischen und die Hälfte der Masse auf den Boden giessen.
2/3 von der Himbeercreme darauf verteilen und restliche Frischkäse-Mischung darauf giessen.
Die restliche Himbeercreme in die Garnierspritze geben und den Kuchen damit garnieren.
Bei 175 Grad für ca. 40 Minuten backen.