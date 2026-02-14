DE
FR
Abonnieren

Himbeer-Cheesecake-Rezept Süsser Liebesbeweis zum Valentinstag

Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten

Bald ist Valentinstag! Natürlich könnt ihr euren Schatz mit einem Blumenstrauss oder einem Wellness-Gutschein überraschen. Aber warum nicht auch mal mit einem süssen Liebesbeweis? Mit unserem Valentinstags-Kuchen werden euch die Herzen garantiert zufliegen:

Mit unserem Valentinstags-Kuchen erobern Sie die Herzen im Sturm.
Portionen8
Nährwert / Person340 kcal (100 g)
Zubereitungs-Zeit35
Kochzeit40
Zutaten
Für Springform 18 cm
100 g Haferflockenkekse
40 gButter
1 PriseSalz
200 gTK-Himbeeren
80 mlWasser
1,5 TLMaisstärke
1 ELZucker
320 gFrischkäse
60 gZucker
1Ei
1 TLZitronensaft
1 TLVanillearoma
150 gWeisse Schokolade
60 mlRahm
Zubereitung
Schritt 1/12

Haferflockenkekse in einen Mixer geben und fein zermahlen.

Schritt 2/12

Butter schmelzen lassen und mit Brösmeli zu einer festen Masse verkneten. Eine Prise Salz dazugeben.

Schritt 3/12

Masse auf dem Boden der Springform verteilen und mit den Händen andrücken.

Schritt 4/12

Bei 160 Grad für 10 Minuten backen.

Schritt 5/12

Himbeeren, Zucker, Wasser und Maisstärke in einen Topf geben und aufkochen. Sauce durchsieben bis eine gleichmässige Masse entsteht.

Schritt 6/12

Frischkäse und Zucker in einer Schüssel miteinander verrühren. Ein Ei dazugeben und alles verrühren.

Schritt 7/12

Mit Zitronensaft und Vanillearoma abschmecken.

Schritt 8/12

Weisse Schokolade fein zerbröckeln und mit Rahm vermischen. Diese Masse mit der Frischkäse-Mischung verrühren.

Schritt 9/12

Alles nochmals gut durchmischen und die Hälfte der Masse auf den Boden giessen.

Schritt 10/12

2/3 von der Himbeercreme darauf verteilen und restliche Frischkäse-Mischung darauf giessen.

Schritt 11/12

Die restliche Himbeercreme in die Garnierspritze geben und den Kuchen damit garnieren. 

Schritt 12/12
Foto: Getty Images

Bei 175 Grad für ca. 40 Minuten backen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen