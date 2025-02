Vom Valentinstag kann man halten, was man will, aber gegen gute Liebesfilme kann man nichts einwenden. Diese Meisterwerke sorgen für romantische Stimmung – vor dem Fernseher.

1/13 Diese Filme passen zum Valentinstag: In «Roman Holiday» verbringt Prinzessin Ann (Audrey Hepburn) einen Tag in Rom mit zwei fremden Männern, hier Gregory Peck. Foto: imago/Cinema Publishers Collection

1 Vergiss mein nicht (2004)



Ein Film über den Schmerz verflossener Liebe. Clementine (Kate Winslet) unterzieht sich einer neuartigen Prozedur, um Joel (Jim Carrey) für immer aus ihrem Gedächtnis zu löschen. Joel möchte es ihr gleichtun, doch während der Behandlung durchlebt er in Gedanken die gemeinsame Zeit und ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er die Liebe seines Lebens tatsächlich vergessen will. Der Originaltitel «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» ist eine Zeile aus einem Gedicht von Alexander Pope. Der Film wurde 2005 mit dem Oscar für bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet.

2 Valentinstag (2010)

In dieser romantischen Komödie treffen Stars wie Julia Roberts, Anne Hathaway, Patrick Dempsey, Ashton Kutcher und Jessica Alba aufeinander. Der Film erzählt mehrere einzelne Geschichten, die sich am Valentinstag abspielen und auf irgendeine Art miteinander verbunden sind. Ein Film voller Verwirrungen, Enttäuschungen, aber auch Leidenschaft, Humor und Liebe.

3 To All the Boys I've Loved Before (2018)

«Schmetterlingsgefühle, feelgood, vertraut, romantisch», so umschreibt der Streaming-Dienst Netflix das Teenager-Drama. Die introvertierte Schülerin Lara Jean (Lana Condor) verarbeitet ihre unerwiderten Schwärmereien in Liebesbriefen, die sie nie abschickt – bis das ihre jüngere Schwester heimlich für sie tut. Ab diesem Moment herrscht Chaos, denn die fünf Adressaten versuchen Lara zu konfrontieren.

4 Call Me by Your Name (2017)

Der 17-jährige Elio (Timothée Chalamet) verbringt den Sommer im Jahr 1983 auf dem Landsitz seiner Eltern in Norditalien. Dort trifft er auf den 24-jährigen Amerikaner Oliver (Armie Hammer), den neuen Forschungsassistenten seines Vaters. Elio und Oliver verstehen sich auf Anhieb gut, und die anfängliche Freundschaft wird zunehmend intimer. Mit Spannung und Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern zieht Regisseur die Zuschauer in ihren Bann.

5 Porträt einer jungen Frau in Flammen (2019)

Im 18. Jahrhundert soll die Malerin Marianne (Noémie Merlant) das Hochzeitsporträt einer Adeligen malen – im Geheimen, denn die junge Dame Héloïse (Adèle Haenel) wehrt sich vehement gegen die Vermählung. Auf einer abgelegenen Insel in der Bretagne kommen sich die beiden Frauen näher. Dieser französische Spielfilm von Céline Sciamma erzählt die bittersüsse Geschichte einer unmöglichen Liebe. Der Streifen wirft einen erfrischend femininen Blick auf Frauen in einem romantischen Kontext.

6 Her (2013)

Theodore (Joaquin Phoenix) schreibt professionell Briefe. Während er im Berufsalltag für jeden Empfänger einfühlsam die richtigen Worte findet, herrscht privat Stille. Nach dem Ende einer langjährigen Beziehung fühlt sich Theodore einsam. Er beschliesst, ein neues Betriebssystem mit künstlicher Intelligenz zu installieren und beginnt, sich mit Stimme von Samantha (Scarlett Johansson) zu unterhalten. Samantha kann nicht nur Anweisungen ausführen, sie verfügt auch über Emotionen. Langsam entwickelt Theodore Gefühle für Samantha, doch kann eine solche Liebe bestehen?

7 Carol (2015)

New York in den 1950er-Jahren: Therese Belivet (Rooney Mara) arbeitet als Verkäuferin und träumt davon, im Leben aufzusteigen. Ihre wohlhabende Kundin Carol Aird (Cate Blanchett) möchte ihren Mann verlassen und das alleinige Sorgerecht für ihr Kind erhalten. Die beiden Frauen verlieben sich. Doch Carols Ehemann gibt nicht so einfach auf. Muss Carol sich zwischen ihrem Kind und ihrer Geliebten entscheiden?

8 Moonstruck (1987)

Loretta Castorini (Cher), eine New Yorker Buchhalterin, verliebt sich in den Bruder des Mannes, den sie heiraten soll. Ronny (Nicolas Cage) verführt Loretta während einer Auslandsreise seines Bruders. Diese 80er-Komödie wirft einen zärtlichen, aber humorvollen Blick auf eine italienisch-amerikanische Familie, die in jeder Generation mit der Komplexität von Liebe und Ehe zu kämpfen hat.

9 Roman Holiday (1953)

Audrey Hepburn spielt die gelangweilte Prinzessin Ann, die auf einem Staatsbesuch in Rom aus ihrem Palast ausbüxt. Sie wird vom amerikanischen Reporter Joe Bradley (Gregory Peck) aufgelesen, der sie mit in seine Wohnung nimmt. Zusammen mit ihm und seinem Freund, dem Fotografen Irving Radovich (Eddie Albert), verbringt Ann den Tag damit, die Freiheiten Roms kennenzulernen. Zwischen Joe und der Prinzessin beginnt sich eine Romanze zu entwickeln. Werden die beiden trotz ihrer unterschiedlichen Leben zusammenkommen können?

10 Rendezvous nach Ladenschluss (1940)

Im Budapest der 1930er-Jahre führen der bescheidene Alfred Kralik (Ernst Lubtisch) und die hübsche Klara Novak (Margaret Sullavan) einen aufregenden und vielversprechenden Briefwechsel, ohne einander jemals getroffen zu haben. Unwissentlich werden die beiden im gleichen Geschenkeladen eingestellt, und bei ihrer Arbeit kommt es häufiger zu Streitereien. Trotzdem finden sich die beiden auch Angesicht zu Angesicht sympathisch. Plötzlich beginnen sie zu erkennen, was sie füreinander sind.

11 A Star Is Born (2018)

Die aufstrebende Sängerin Ally (Lady Gaga) trifft auf den erfolgreichen Rockstar Jackson Maine (Bradley Cooper). Er nimmt sie mit auf Tour und wird zu Allys Mentor, woraufhin ihre Karriere Fahrt aufnimmt. Die beiden verlieben sich ineinander, doch der hektische Alltag als Popsängerin von Ally und Jacksons Alkoholsucht stellen die Beziehung auf eine Probe. «A Star Is Born» war bei der Oscarverleihung 2019 in acht Kategorien nominiert. Der Song Shallow bekam die Auszeichnung als «Bester Song».