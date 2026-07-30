Kaum ein Schweizer Nationalfeiertag kommt ohne sie aus: goldbraune Weggli mit einem kleinen Schweizer Fähnchen. Doch woher stammt dieser Brauch eigentlich? Eine eindeutige Entstehungsgeschichte gibt es zwar nicht – trotzdem hat das Gebäck eine spannende Geschichte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 1. August sind Weggli mit Schweizer Fähnchen ein Traditionselement.

Der Brauch entstand im 20. Jahrhundert durch Bäckereien ohne bekannten Erfinder.

Jährlich werden Tausende Fähnchen-Weggli verkauft

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein Klassiker am Nationalfeiertag: Ob auf dem Brunchbuffet, beim Familienfest oder am Dorffest: Am 1. August gehören Weggli mit einem kleinen Schweizer Fähnchen für viele genauso dazu wie Lampions, Feuerwerk oder Cervelats vom Grill. Kaum jemand fragt sich dabei, warum ausgerechnet ein schlichtes Milchbrötchen zum Symbol des Nationalfeiertags geworden ist.

Eine Geschichte ohne Erfinder

Anders als der Dreikönigskuchen oder der Grittibänz hat das 1.-August-Weggli keinen bekannten Ursprung. Weder gibt es einen Bäcker, der als Erfinder gilt, noch eine überlieferte Legende, wie der Brauch entstanden ist.

Historiker gehen vielmehr davon aus, dass sich die Tradition nach und nach entwickelte. Schweizer Bäckereien begannen im Laufe des 20. Jahrhunderts, ihre beliebten Weggli rund um den Nationalfeiertag mit einem kleinen Papierfähnchen oder einem dekorativen Schweizerkreuz zu versehen. Aus einem alltäglichen Gebäck wurde so eine saisonale Spezialität.

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Warum ausgerechnet ein Weggli?

Die Antwort ist naheliegend: Das Weggli gehört seit Generationen zu den beliebtesten Schweizer Backwaren. Es ist praktisch, günstig und fast überall erhältlich. Anstatt also eigens ein neues Festtagsgebäck zu erfinden, griffen die Bäckereien auf einen Klassiker zurück und gaben ihm mit dem Schweizer Fähnchen einen festlichen Anstrich.

Der Brunch machte das Weggli noch beliebter

Einen zusätzlichen Schub erhielt die Tradition in den 1990er-Jahren. Damals gewann der offizielle 1.-August-Brunch auf dem Bauernhof immer mehr an Beliebtheit. Auf den Frühstücksbuffets durften frische Weggli neben Zopf, Käse, Konfitüre und Birchermüesli nicht fehlen.

Das kleine Fähnchen machte aus dem alltäglichen Frühstücksgebäck endgültig einen festen Bestandteil des Nationalfeiertags.

Mehr Symbol als Rezept

Anders als viele andere Festtagsgebäcke unterscheidet sich das 1.-August-Weggli kaum von einem gewöhnlichen Weggli. Der Teig bleibt derselbe – den Unterschied macht die Dekoration.

Gerade diese Einfachheit dürfte zum Erfolg beigetragen haben. Mit wenig Aufwand entstand ein Gebäck, das bis heute sofort mit dem Nationalfeiertag in Verbindung gebracht wird.

Das Weggli hat in der Schweiz bereits eine lange Tradition, im Alltag auch ohne Fähnli. Getty Images Rezept 1.-August-Weggli Der Klassiker am 1. August ist gar nicht so schwer, selber zu backen. Ein Tipp falls du kleinere Kinder hast: sie lieben es, die Fähnli selber zu basten und die feinen Weggli damit zu verzieren. Dafür brauchts nur Stifte, Papier und Zahnstocher. Der Klassiker am 1. August ist gar nicht so schwer, selber zu backen. Ein Tipp falls du kleinere Kinder hast: sie lieben es, die Fähnli selber zu basten und die feinen Weggli damit zu verzieren. Dafür brauchts nur Stifte, Papier und Zahnstocher. Hier gehts zum Rezept

Ein Brauch, der geblieben ist

Obwohl niemand genau sagen kann, wann das erste 1.-August-Weggli verkauft wurde, gehört es heute fest zur Bundesfeier. Jahr für Jahr stecken Bäckereien Tausende kleine Schweizer Fähnchen in ihre frisch gebackenen Weggli.

Vielleicht liegt genau hier das Geheimnis dieses Brauchs: Er ist unkompliziert, generationenübergreifend und weckt Kindheitserinnerungen. Denn für viele Schweizerinnen und Schweizer beginnt der 1. August nicht erst mit dem Feuerwerk am Abend (wenn es dann wegen der Trockenheit erlaubt ist) – sondern schon am Morgen mit einem Weggli und einem kleinen roten Fähnchen.