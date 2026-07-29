Frisch gebacken, luftig und mit einem kleinen Schweizer Fähnli dekoriert: 1.-August-Weggli gehören für viele genauso zum Nationalfeiertag wie der Brunch oder der Grillabend. Mit diesem einfachen Rezept gelingen die beliebten Milchbrötchen auch zu Hause.
Mehl und Salz in einer tiefen Schüssel mischen und eine Mulde formen.
Die Hefe in einer Tasse zerbröckeln und mit wenig Milch auflösen. In die Mulde giessen, mit wenig Mehl bestäuben und gehen lassen, bis die Hefe Blasen wirft.
Die Butter in einem Pfännchen schmelzen, vom Feuer nehmen und mit der Milch ablöschen. Mit dem Ei zum Mehl geben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.
10-15 Minuten kneten, bis der Teig elastisch ist. 1 grosses oder 4 kleine Brötchen formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen.
Bei Raumtemperatur 30-45 Minuten gehen lassen. Ofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen (Heissluft/Umluft 180°C).
Oben in der Mitte 2x einschneiden (Schweizerkreuz), mIt Milch bestreichen und im vorgeheizten Ofen je nach Grösse 20-30 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.
Swissmilk