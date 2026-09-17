Warme Becken, duftende Aufgüsse und Treatments, die den Kopf so richtig leerräumen: Das Splash & Spa Tamaro ist genau der Ort, um dem Herbstblues mit purer Selbstfürsorge zu begegnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Splash & Spa Tamaro bietet Entspannung und Wellness im Herbst

Highlights: Panorama-Aussenpool, Saunalandschaft, Treatments wie Hamam-Massage

Familienfreundlich: Spass für Kinder, Erholung für Eltern, Eintritt ab CHF 45

Valeska Jansen

Manchmal braucht es keinen grossen Anlass, um sich etwas Gutes zu tun, nur den richtigen Ort dafür. Das Splash & Spa Tamaro ist genau das: eine Wellness-Oase, die ganz auf Entspannung, Beauty und Wohlbefinden ausgerichtet ist, perfekt für alle, die dem Herbst mit ein bisschen Selfcare begegnen wollen.

Warmes Wasser, klarer Kopf

Der beheizte Panorama-Aussenpool ist genau der Ort, an dem man sich am liebsten für Stunden einrichten möchte. Warmes Wasser, ruhige Atmosphäre, dazu die frische Herbstluft, die einem um die Nase weht, das ist Entspannung mit echtem Wow-Effekt. Wer's noch intensiver mag, checkt gleich weiter ins Jod-Solebecken: mineralhaltiges 34-Grad-Wasser, sanfte Massagedüsen, danach fühlt sich der Körper an, als hätte er einen Reset-Knopf gedrückt.

Saunalandschaft zum Verlieben

Für alle, die dem Herbstblues so richtig den Kampf ansagen wollen, wartet eine Saunalandschaft, die keine Wünsche offenlässt: von der Salzsauna mit Himalaya-Salzwänden über die Kastaniensauna, eine kleine Hommage ans Tessin, bis zur Lehmsauna und dem türkischen Bad. Dazu gibt's stündlich Aufguss-Rituale, mal belebend, mal super chillig, immer mit dem gewissen Etwas an Duft und Inszenierung. Und wer sich traut: Schneegrotte und Eisbrunnen sorgen für den ultimativen Cold-Hot-Kick, bevor der Kneipp-Parcours den Kreislauf nochmal richtig wach macht.

Die Treatments: der eigentliche Star

Wer den Tag so richtig auskosten will, bucht sich eines der zahlreichen Treatments dazu, und die Auswahl liest sich fast wie eine kleine Beauty-Bucketlist.

Das Must-have: eine traditionelle Hamam-Seifenmassage, inklusive Peeling und wohltuender Wärme. Wer's ausgefallener mag, testet die Head Spa, eine 60-minütige Behandlung für Kopf, Gesicht und Dekolleté mit Kopfhaut-Tiefenreinigung, warmer Wasserkaskade und Haarmaske, danach fühlt sich der Kopf tatsächlich an wie neu. Für alle mit Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich lohnt sich die Manuel-Casado-Methode, bei der mit Gua Sha, Schröpfen und speziellen Holzinstrumenten gearbeitet wird, ungewohnt, aber laut Stammgästen extrem befreiend.

Und wer's klassisch mag: eine Ganzkörpermassage mit warmem Öl bringt garantiert jeden Muskel zur Ruhe.

Für die Haut: Wer sich zusätzlich um die Haut kümmern möchte, findet auch Gesichtsbehandlungen mit Peeling, Maske und Anti-Aging-Fokus im Angebot, die perfekte Ergänzung zum Saunatag.

Auch für Familien der perfekte Deal

Das Beste am Splash & Spa Tamaro: Man muss sich nicht zwischen «Beauty-Tag» und «Familienausflug» entscheiden, es gibt beides gleichzeitig. Während die Kids sich in der Wasserwelt austoben, mit sieben Rutschen, Wellenbad und jeder Menge Nervenkitzel, können sich die Eltern in aller Ruhe im Spa-Bereich zurücklehnen oder sich eines der Treatments gönnen. Niemand muss auf irgendetwas verzichten, alle sind glücklich, und am Ende hat wirklich jede und jeder sein eigenes kleines Wohlfühlprogramm erlebt.

Genuss zum Runterkommen

Nach so viel Entspannung darf natürlich auch der kulinarische Teil nicht fehlen. Im Splash Restaurant gibt's frische Salate und warme Gerichte für die entspannte Zwischenpause, während im Lounge Bar & Restaurant der Abend mit saisonalen Kreationen ausklingt, Pilzcarpaccio, Kürbisgnocchi oder ein rosa gebratenes Lammkarree, dazu vielleicht noch ein Drink an der Poolbar. Genau die Art Genuss, die man sich nach einem Tag voller Wärme, Treatments und Auszeit redlich verdient hat.

Fazit

Ein Tag, komplett dem eigenen Wohlbefinden gewidmet: warmes Wasser, wohltuende Wärme und Treatments, die Körper und Kopf gleichermassen guttun. Genau die Art Auszeit, die man sich ab und zu einfach gönnen sollte, mit oder ohne Familie im Schlepptau.