1/8 Das Alpiana Resort in Völlan im Südtirol lädt zum Baden, Entspannen... Foto: PS

Darum gehts Alpiana Resort: Genuss-Tempel in Südtirol mit Wellness und Kulinarik

Panorama-Sauna, Infinity-Pool und E-Bikes für entspannte Atmosphäre

17'000 Quadratmeter grosses Anwesen zwischen Apfelhain und Rebbergen

A revair svizra, den Nationalpark und das Val Mustair im Unterengadin lassen wir hinter uns und tauchen ab in die Welt von Wein und Apfel. Willkommen im Südtirol, dem deutschsprachigen Teil Italiens, im Norden. Unweit von Meran liegt hoch über dem Tal das kleine Dorf Völlan – und das Alpiana Resort. Mit einem Glas Apfelsekt tauchen wir ein in die Welt aus Wellness und Kulinarik.



Sauna, Fitness, Infinity-Pool oder E-Bike-Tour – die Auswahl nach dem Welcome-Drink ist gross. Für unsere Entscheidung steigen wir in den obersten Stock des Hotels. Wir folgen der Einladung zum Aufguss in der Panorama-Sauna. Eine elegante und grosse Fensterfront trennt Linda, die Saunameisterin, und uns von der kühlen Luft draussen. Die Sonne ging eben hinter dem Berg unter, der Dampf aus dem Saunaofen steigt auf. Zwei Mal täglich bietet dieser SPA-Tempel eine geleitete und schwitzige Viertelstunde mit Musik und ätherischen Ölen. Eisbad und Eistee liefert die verdiente Abkühlung danach.

Kost und Prost

Süsskartoffelschaumsüppchen, Fisch mit Quinoa oder Poulet mit Sommertrüffel zaubert Küchenchef Arnold Nussbaumer anschliessend auf den Tisch. Nebenan stellt seine Mannschaft täglich eine neue thematische Buffetauswahl zusammen. Fisch oder Meeresfrüchte, Pasta-Variationen oder Salatkreationen. Nikolett, die langjährige Serviceangestellte aus Ungarn, begleitet uns durch den Abend. Dass sie den grossen Weinkeller mit lokalen Tropfen bestens kennt, kommt gelegen. Abgestimmt auf den Mehrgänger und die Vorlieben der Geniessenden, schenkt sie die passende Begleitung ein. Für den Schlummertrunk mixt Antonio an der Bar nebenan Cock- und Mocktails mit Zutaten aus dem Südtirol.

Auf 17’000 Quadratmeter, eingebettet zwischen Apfelhain und Rebbergen, baute die Familie Margesin ihr Anwesen vom kleinen Gasthaus zum grosszügigen, aber überschaubaren Genuss-Tempel um. Seit knapp 50 Jahren empfängt die Südtiroler Familie ihre Gäste aus der Schweiz oder Deutschland. Mit den ständigen Erneuerungen im Resort sei auch das Durchschnittsalter der Gäste gesunken, erklärt Co-Hoteldirektor Christian Margesin auf einem Rundgang im T-Shirt mit einem aufgedruckten Retro-Velo. Er und sein Bruder, die dritte Generation im Haus, leben nicht das konventionelle Hoteldirektorenleben. Viel mehr wirkt er wie ein alter Schulkollege. Denn: Heute verlangen die jungen Gäste keine Ansprache beim Abendessen, wie es früher zur Tagesordnung gehörte, sondern eine entspannte Atmosphäre.

Ein Bad mit Sicht

Mit dem renovierten Alpiana Resort werden die Margesins diesem Anspruch gerecht – im Park neben dem Naturpool auf der Wiese oder zwischen Bäumen und Lauben. Oder in den SPA-Etagen unter dem Dach laden unzählige Ecken im modernen Haus zum Verweilen ein. Rund um das Dampfbad, den unterschiedlichen Saunen oder dem neuen Infinity-Pool wird einem nicht langweilig. Die ruhige Umgebung entschleunigt und lässt die Hektik vom Tal verschwinden.



Nach der morgendlichen Sportlektion bei Linda wartet das Frühstücksbuffet. Eine breite Brotauswahl, Früchte, Käse aber auch frische Eierspeisen und Gebäck fordern grosse Teller und genügend Hunger. Wer danach noch mehr Sport benötigt, nutzt den Tennisplatz, die E-Bikes oder den Fitnessraum für die nächste Sportsession.

Gut zu wissen Anreise: Das «Alpiana – green luxury»-Resort liegt rund viereinhalb Stunden von Zürich mit dem Auto entfernt in Völlan bei Lana. Die Fahrt führt durchs Engadin, den Schweizer Nationalpark und Südtirols Wein-Berge und Apfelhaine. Unterkunft: Im 4-Sterne-Superior-Hotel stehen den Gästen 59 Zimmer und Suiten zur Verfügung. Buchbar auf ihrer Webseite.



Wellness: Auf 2000 Quadratmeter SPA-Fläche stehen sieben Pools, mehrere Saunen, Fitnessraum und unzählige Liegeflächen zur Verfügung. Mehr

Das Alpiana Resort liegt zwar von der Schweiz aus mit dem Auto nicht gleich um die Ecke. Dennoch lässt das norditalienische Klima, mit den Dolomiten im Hintergrund, einem ziemlich gut entspannen und geniessen – Bella Vita auf Deutsch.



Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.