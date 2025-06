Der Bledersee in Slowenien, der Gardasee in Italien und Loch Lomond in Schottland sind nur einige der beeindruckenden Seen Europas. Jeder bietet einzigartige Erlebnisse, von traditionellen Bootsfahrten bis hin zu Wanderungen durch malerische Landschaften.

Das sind die schönsten Seen in Europa

Das sind die schönsten Seen in Europa

1/12

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Bledersee , Slowenien

Inmitten des Alpensees, unweit von der Hauptstadt Ljubljana, liegt Sloweniens einzige Insel. Besucher werden mit Pletnas, traditionellen, im Stehen gesteuerten Ruderbooten, auf die anmutige Felsinsel gefahren. Dort angekommen, führen exakt 99 Stufen hinauf zur Kirche Mariä Himmelfahrt. Der Legende nach erfüllen sich Wünsche beim Läuten der Glocken aus dem 16. Jahrhundert.



2 Gardasee, Italien

Italiens grösstes Binnengewässer ist der Gardasee im Norden des Landes. Dank der topografischen Merkmale und der Lage weist der 370 Quadratmeter grosse See ein mildes Mittelmeerklima auf und ist umgeben von einer reichen Pflanzenwelt mit Palmen, Oliven-, Zitronen- und Orangenbäumen. Ein Sprung ins kühle Nass oder ein Ausflug mit dem Tretboot oder dem Kanu sorgen an heissen Tagen für Abkühlung.



3 Loch Lomond, Schottland

Der Loch Lomond ist neben dem sagenumwobenen Loch Ness der wohl populärste See Schottlands und bildet das Herz eines Nationalparks. Der See und seine kleinen Inseln können am besten mit einem gemieteten Boot erkundet werden, während entlang der 246 Kilometer langen Uferlinie Spazier- und Wanderwege führen. Die Region ist geprägt durch sanfte Hügel, verwunschene Wälder und hübsche Ortschaften. Unweit gibt es auch einen Golfplatz.

4 Chiemsee, Deutschland

Der Chiemsee, auch bekannt als das «Bayerische Meer», ist mit knapp 80 Quadratkilometern der drittgrösste See Deutschlands und dank der Naturkulisse ein beliebtes Fotomotiv: hohe Berge, sanfte Hügel, saftige Moore und blühende Wiesen. Zur Freude der Besucher ist der grösste Teil des Chiemseeufers naturbelassen. Andere Abschnitte entzücken mit Seepromenaden. Umrundet werden kann das Gewässer mit dem Velo oder zu Fuss.



5 Razna see , Lettland

Das grösste Binnengewässer Lettlands ist der fischreiche Raznasee mit seinen schönen Sandstränden. Er liegt im gleichnamigen Nationalpark, der zum Schutz der hier vorkommenden Artenvielfalt angelegt wurde. Im Park kann auf Velo-Routen neben der einzigartigen Natur auch viel Kultur, wie beispielsweise die Mauerfragmente einer aus dem 13. Jahrhundert stammenden Burg, erforscht werden.



6 M yvatnsee, Island

Island ist vollbepackt mit Naturschönheiten. Myvatn, der viertgrösste Süsswassersee der Insel, ist eine davon. Er zählt ungefähr 50 kleine Inselchen, ist äusserst fischreich und bekannt für die reiche Vogelwelt. Rund um den 36,5 Quadratkilometer grossen See, der zu einem Naturreservat inmitten einer vulkanisch aktiven Zone liegt, bieten sich vielfältige Wandermöglichkeiten für Sportler und Geniesser.

7 Malären, Schweden

Der Malären ist etwa doppelt so gross wie der Bodensee und Schwedens drittgrösster Süsswassersee. Fähren und Ausflugsboote, darunter auch Dampfboote, bringen ab fast jeder grösseren Ortschaft Touristen zu den zahlreichen Inseln. Für Insel-Entdeckungstouren eignen sich Velos bestens. Ein besonderes Highlight auf dem Malären ist ein Besuch der Wikingerstadt Birka auf der Björkö-Insel.



8 Lac d’Annecy, Frankreich

Neben dem Genfersee, den Frankreich mit der Schweiz teilt, ist der Lac d’Annecy der wohl schönste See unseres Nachbarlands. Egal, ob Wind- oder Kitesurfen, Schifffahrten mit Segelboot oder Katamaran, Schwimmen oder Sonnenbaden – der See ist das ideale Ausflugsziel für Aktivtouristen und Familien mit Kindern jeden Alters.



9 Saimaa, Finnland

Mit über 13'700 Inseln, labyrinthförmig verzweigten Wasserärmeln und der weltweit längsten Küstenlinie von mehr als 14'500 Kilometern ist Saimaa Europas viertgrösster und Finnlands grösster Süsswassersee. Es handelt sich bei dem Gewässer im Norden des Landes jedoch eher um ein System mit mehreren Seen, die ineinander überfliessen und so eine beeindruckende Landschaft in allen erdenklichen Blau- und Grüntönen schaffen.



10 Wastwater , England

Wastwater bedeutet auf altnordisch «Tal des Wassers» und ist Englands viertgrösster und tiefster See. Entstanden ist er in der letzten Eiszeit, als die Gletscher den gesamten Nationalpark des Lake Districts ganz in Nordengland formten. Begrenzt ist der See durch die höchsten Berge des Landes, wie dem Scafell Pike oder den Kirk Fell, sowie durch die steilen Wastwater Screes. Das sind hohe Felsen, die eine auffällig rote Farbe haben und majestätisch aus dem Wasser ragen.