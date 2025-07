1/13 Das wohl schönste Alpental der Schweiz: das Lauterbrunnental

Darum gehts Die Schweiz bietet atemberaubende Landschaften und Sehenswürdigkeiten

Lauterbrunnental beeindruckt mit Steilwänden und Wasserfällen

Zürich ist zu Fuss gut zu erkunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jacqueline Straubhaar

1 Das wohl schönste Alpental der Schweiz: das Lauterbrunnental

Das Lauterbrunnental ist ein von Gletscher geformtes Tal im Berner Oberland, das durch seine Steilwände und die vielzähligen tosenden Wasserfälle seine Besucher beeindruckt. Es ist zudem Ausgangspunkt für Reisen auf das Jungfraujoch, das Schilthorn und ist Anzugspunkt für Basejumper und Gleitschirmpiloten aus aller Welt. Diese Kombination, Outdoorsport und ursprünglicher Landschaft, verbunden mit Tradition, zieht jedermann in seinen Bann.

2 Der grösste Wasserfall Europas: der Rheinfall

Gewaltig sind die Wassermassen, die in Neuhausen SH den Rheinfall runterstürzen und damit ein beeindruckendes Schauspiel bieten. Dieses Naturwunder sollte unbedingt einmal live erlebt werden! Am besten kombiniert mit einer Bootsfahrt inklusive Halt und Aufstieg zum Felsen, der zwischen den beiden Armen des Wasserfalls in die Höhe ragt. Trocken bleibt man dabei nicht, aber das Donnern und Tosen des Wassers in unmittelbarer Nähe erleben zu dürfen, ist dieser Umstand wert.

3 Die tiefen Schluchten des Graubündens

Ebenso imposant, wie der Rhein sich in Neuhausen zeigt, ist er in der Rheinschlucht – der Ruinaulta – zu bewundern. Hier hat sich der Rhein über Jahrhunderte in die Tiefe geschaffen. Atemberaubende Aussichtsplattformen wie die Il Spir in Conn GR bieten traumhafte Aussichten. Ebenfalls einen Besuch wert ist die Via Mala, dreissig Fahrminuten von der Rheinschlucht entfernt. Spektakuläre Brücken und über 300 Treppenstufen führen die Besucher bei Thusis GR durch die Engen des «schlechten Wegs».

4 Der Toblerone-Berg der Schweiz: das Matterhorn

Ja, es ist ein Klassiker – und dennoch einfach ein «Must» bei den Top Ten der Schweizer Sehenswürdigkeiten: das 4478 Meter hohe Horu. So nennen die Einheimischen das Matterhorn liebevoll. Und es ist nicht nur dieser beeindruckende alleinstehende Berg, der eine Reise nach Zermatt lohnend macht. Da ist auch das schmucke verkehrsfreie Dörfchen, das spannende Matterhorn Museum – Zermatlantis – und das schicke Bergrestaurant Chez Vrony, wo man auf 2100 Metern mit einer Gault-Millau-Küche verwöhnt wird.

5 Die Wiege der Eidgenossenschaft: die Zentralschweiz

In der Zentralschweiz, auf dem Gebiet der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern gelegen, ist der Vierwaldstättersee ein traumhaftes Ausflugsziel. Wunderschöne Aussichtsberge umgeben den in verschiedenen Seezungen verlaufenden See. Besonders schön lässt sich das Gebiet von den Gipfeln des Pilatus und der Rigi bestaunen. Für Schwindelfreie lohnt sich zudem eine Fahrt mit dem Hammetschwand-Lift auf dem Bürgenstock. Perfekt kombinierbar mit einer Schifffahrt und der Anreise via Standseilbahn auf den Bürgenstock.

6 Der Aletschgletscher

Der grosse Aletschgletscher ist ein Überbleibsel der letzten Eiszeit vor gut 18'000 Jahren. Seither hat sich das Klima laufend erwärmt und wo sich einst immense Eismassen befanden, kann heute die vielfältige Landschaft des Unesco-Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch entdeckt werden. Im Winter stehen in der Aletsch Arena 104 Pistenkilometer zur Verfügung. Im Sommer gibt es beeindruckende Wanderungen, wie die 15 Kilometer lange Rundwanderung vom Bettmerhorn via Märjelensee zur Bettmeralp.

7 Zürich – Grossstadt mit Charme

Im weltweiten Vergleich ist Zürich mit seinen etwa 423'000 Einwohnern eine überschaubare Stadt. Am besten lassen sich daher ihre schönen Flecken zu Fuss entdecken: Gemütlich durch die Gassen des Niederdörfli schlendern, das Grossmünster besichtigen oder am Zürichsee flanieren. Das alles ist innerhalb von wenigen hundert Metern möglich. Lohnend ist ein Abstecher zur Polyterrasse vor dem ETH-Hauptgebäude. Von hier hat man eine beeindruckende Sicht auf die Altstadt Zürichs – und das Ganze einfach erreichbar in nur zweieinhalb Minuten Fahrzeit mit der nostalgischen Polybahn ab dem Centralplatz.

8 Die wertvollsten Perlen der Schweiz: die Seen

Bergseen sind ein Traum für Naturliebhaber. Von tiefblau bis türkis verzaubern die Farben dieser kalten Gewässer. Besonders bekannt sind die Seen Blausee und Oeschinensee im Berner Oberland. Aber mindestens genau so beeindruckend sind die Bündner Pendants: Cauma- und Crestasee. Mitten im Wald von Flims GR gelegen, ist der Caumasee ein Traum für Romantiker. Von hier aus kann auf einer einfachen Wanderung in zweieinhalb Stunden der ebenso idyllische Crestasee erreicht werden – zwei Fliegen mit einer Klappe.

9 Die Alpenpässe

Etwas Geduld ist gefragt, bis der Schnee die Strassen der Schweizer Alpenpässe freigibt. Doch dann sollte unbedingt die eintägige Postauto-Rundfahrt über die Pässe Grimsel, Nufenen, Gotthard und Susten in Angriff genommen werden. Auf mehr als 10'000 Höhenmetern bietet diese Reise ohne Umsteigen Ein- und Ausblicke auf den Kontrast von unberührter Natur und menschlichem Fortschritt: Imposante Gletscher, bewundernswerte Wasserkraftwerke, tiefe Schluchten und uralte Bergdörfer fügen sich entlang der Serpentinen ineinander ein.

10 Gandria – eine Zeitreise im Süden der Schweiz

Nostalgie pur strahlt das kleine Dörfchen Gandria TI am Ufer des Luganersee aus. Wenn auch nicht weltberühmt, so sollte dieser schmucke Ort zu den zehn Top-Sehenswürdigkeiten der Schweiz zählen. In dem 200-Seelen-Ort scheint die Zeit stillzustehen und die Nähe zu Italien ist deutlich spürbar. Bis in die 1930er-Jahre führte nicht einmal eine Strasse in das Tessiner Dörfchen am Fusse des Monte Brè. Dank der unglaublichen Kulisse der vielen bunten Häuser ist die Anreise per Schiff die schönste.