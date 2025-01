Im Rahmen der Blick Winterawards treten wieder zahlreiche Schweizer Winterdestinationen gegeneinander an. Unter anderem wird das beste Skigebiet in der Kategorie «klein und fein» gesucht. Vote jetzt bis zum 2. Februar 2025 für deine Favoriten!

1/23 Airolo-Pesciüm TI Foto: zVg Winter Awards

Auf einen Blick Blick kürt mit den Blick Winter Awards zum vierten Mal die schönsten Skigebiete der Schweiz

67 Skigebiete haben sich angemeldet und in einer von vier Kategorien nominiert

Bis zum 02. Februar 2025 kannst du für deine Favoriten abstimmen

Mit ein wenig Glück gewinnst du tolle Preise Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Skigebiete gibt es in der Schweiz genügend, doch nur wenige schliesst man besonders in Herz. Blick sucht mit den Blick Winter Awards zum vierten Mal in Folge die besten Wintersportgebiete der Schweiz. Insgesamt 67 Destinationen haben sich in einer der vier Kategorien angemeldet. In der Rubrik «klein und fein» wird das Skigebiet gesucht, das mit seinem Charme überzeugt.

Stimme jetzt bis zum 2. Februar 2025 ab und gewinne mit ein wenig Glück tolle Wettbewerbspreise. Wir stellen dir hier die teilnehmenden Regionen in alphabetischer Reihenfolge vor:

Airolo-Pesciüm TI

Airolo-Pesciüm, ein kleines Skigebiet, das viele Champions hervorgebracht hat, bietet ein unvergessliches Erlebnis auf dem besten Schnee der südlichen Alpen. Dank seiner Lage und optimalen Bedingungen finden Anfänger, Fortgeschrittene und Expertinnen auf den abwechslungsreichen Pisten das passende Terrain. Freeride, Schneeschuhwanderungen und spannende Freestyle-Momente runden das Angebot ab und ziehen sowohl Liebhaber als auch Sportlerinnen in dieses dynamische und überraschende alpine Juwel.

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten, den coolsten Snowpark oder die schönste Langlaufloipe? Stimme jetzt auf winterawards.ch in vier Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2024/25 mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten, den coolsten Snowpark oder die schönste Langlaufloipe? Stimme jetzt auf winterawards.ch in vier Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2024/25 mit. Jetzt abstimmen

Axalp BE

Axalp – das kleine, aber feine Wintersportgebiet bietet für alle etwas, die den Winter abseits der Masse in seiner pursten Form erleben möchten.

Bergbahnen Brigels GR

Das familienfreundliche Skigebiet überzeugt mit seinen herrlich extrabreiten und perfekt präparierten 40 km Pisten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Vom Anfänger bis zum Profi, hier findest du die besten Bedingungen vor, ohne Warteschlange. Übungshänge und Zauberteppiche geben sogar den ganz kleinen Gästen die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Schnee zu erleben. Von blauen bis zu schwarzen Pisten ist alles dabei. Mit wenigen Schritten mitten im genussvollen Schneevergnügen.

Biel-Kinzig UR

Umgeben von einer herrlichen Bergkulisse befindet sich das charmante Skigebiet Biel-Kinzig. Entspannt und ohne Gedränge geniessen Wintersportler und Wintersportlerinnen die ausgezeichnet präparierten Pisten. Der direkte Kontakt mit den Skiliftmitarbeitenden und der familiäre Umgang tragen zum Wohlfühlfaktor bei. Wer es actionreicher mag, nutzt die zahlreichen Freeridemöglichkeiten direkt neben den Pisten. Zudem schätzen Winterwanderer und Schneeschuhläuferinnen die vielseitigen Möglichkeiten, auf dem Biel Energie zu tanken.

Blatten-Belalp VS

Die Belalp – ein kleines und feines Winterparadies, das für alle etwas zu bieten hat. Familien finden hier gemütliche Übungspisten im Hexenland, während junge Menschen in den Funparks ihre Leidenschaft ausleben und Freerider und Freeriderinnen die unberührte Natur erkunden können. Gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ermöglicht die Belalp ein unkompliziertes Wintererlebnis ohne lange Wartezeiten. Geniesse die einzigartige Atmosphäre am Fusse des Grossen Aletschgletschers.

Brambrüesch GR

Das Skigebiet Brambrüesch liegt direkt oberhalb von Chur GR und ist ein echter Geheimtipp. Mit seinen rund 20 Kilometern Naturschneepisten ist es klein, aber fein und bietet eine gemütliche, familiäre Atmosphäre fernab vom grossen Trubel. Die sanften Hänge sind ideal für Anfänger und Anfängerinnen sowie Familien, während die Naturschnee-Abfahrten auch Fortgeschrittene begeistern. Von Chur direkt mit der Gondelbahn ins Skigebiet: Einsteigen und ab auf die Piste!

Brunni-Alpthal SZ

Im Familienskigebiet Brunni-Alpthal SZ hat schon mancher Knirps das Skifahren gelernt. Das kleine, aber feine Skigebiet sammelt Punkte bei Familien. Da wäre zuerst einmal der Direktzugang zur Piste. Kofferraum auf. Ski raus. Und schon steht die ganze Familie auf der Piste. Pfiffige Familienattraktionen wie das Schneetöff-Fahren für Kids, ein Winterspielplatz, das Kinderland mit Zauberliften oder der Family-Funpark sind ein Garant für einen lässigen Familienausflug.

Moosalpregion VS

In die Natur und ins Winterwunderland: Zahlreiche Postautokurse ab Visp VS bringen dich bequem auf das sonnenverwöhnte Moosalp-Plateau über dem Rhonetal VS – sogar direkt bis an die Piste! Oben angekommen erwartet dich Natur pur und ein traumhafter Blick auf 42 Viertausender. Die charmanten Dörfer der Region – Bürchen VS, Zeneggen VS, Törbel VS und Embd VS – sind ideale Ausgangspunkte für entspannte Ausflüge oder einen sportlichen Tag auf der Piste.

Niederhorn BE

Wo sonst findest du ein solch kleines Skigebiet, das so viel bietet? Drei Skipisten mit spektakulärer Sicht auf den tiefblauen Thunersee, einen tollen Rutschhang für die kleinsten Winterfreunde, kilometerlange Schneeschuh-Trails durch verträumte Wälder und eine der schönsten Schlittelpisten der Schweiz. Nicht zu vergessen die unzähligen Winterwanderwege und die beiden gemütlichen Berghäuser, wo man sich gemütlich sonnen und verpflegen kann. Und das Beste: Der Anfahrtsweg ist superkurz.

Rosswald VS

Mit 25 Pistenkilometern in den Schwierigkeitsgraden blau, rot und schwarz ist der Rosswald überschaubar. Wintersportler und Wintersportlerinnen gelangen mit dem Doppellift zum Fleschboden und können hier die Abfahrt wagen oder den nächsten Bügellift auf die Kläna wählen. Für Abwechslung sorgt der Stafellift, der alle auf 2600 Meter transportiert. Es wartet anschliessend eine Abfahrt (schwarze Piste) auf die Wintersportlerinnen. Dank den Bügelliften können die Kinder auch ohne Begleitung Ski fahren.

Sattel-Hochstuckli SZ

Der Familienberg Sattel-Hochstuckli bietet alles für einen perfekten Wintertag: überschaubare Pisten für Wintersportler, gemütliche Routen für Tourenskifahrerinnen und Schneeschuhlaufende sowie herrliche Winterwanderwege. Auch Schlittelfans kommen auf der rasanten Abfahrt voll auf ihre Kosten. Rondos Lern- und Kinderland begeistert die Kleinsten mit Kinderlift und Hindernissen. Ein besonderes Highlight: der magische Laternenweg, der die Winterlandschaft jeden Samstagabend in sanftes Licht taucht.

Skigebiet Marbach-Marbachegg LU

Klein, aber fein, unkompliziert und familienfreundlich: Das ist das Wintersportgebiet Marbach-Marbachegg. Beim Kinderskilift, direkt neben der Talstation der Gondelbahn, starten die Kleinsten ihre ersten Versuche auf den Ski oder dem Snowboard. Später gehts ab auf die Pisten der Marbachegg. Auf den zwei Liften und insgesamt 10 Kilometern abwechslungsreichen, aber doch übersichtlichen Abfahrten trifft man sicher immer wieder, spätestens beim feinen Mittagessen im Berggasthaus.

Skilifte Bumbach Schangnau BE

Nebst den zwei Skiliften bietet das Gebiet ein Kinderland, das unmittelbar neben dem Parkplatz liegt. Der Zauberteppich (Förderband) und der Kinderlift bieten einen leichten Einstieg in den Wintersport. Perfekt für Anfänger und Anfängerinnen, die noch nicht Bügellift fahren können. Die Skilifte Bumbach-Schangnau zeichnen sich mit ihrer Familienfreundlichkeit aus.

Sportbahnen Eischoll VS

Die insgesamt 15 km Pisten bieten allen Wintersportlern und Wintersportlerinnen etwas. Jeder und jede kann auf unseren Pisten das Skifahren, Carven oder Boarden lernen oder sich mit seinem Wintersportgerät austoben. Dazu kommt noch eine drei Kilometer lange Schlittelpiste, die von den Strygge bis ins Dorf führt. Das Schlittelvergnügen kannst du auf einem Ghosky Schlitten noch zusätzlich erhöhen.

Sportbahnen Gampel-Jeizinen VS

Mit der Sesselbahn gelangst du bequem von Jeizinen VS in die «Üflänge», Ausgangspunkt für Schneewanderungen, Schneeschuhlaufen und Schlittenabfahrten. Hier beginnt auch der grosse Skilift, der dich bis auf die obere Feselalpe bringt. Das Skigebiet liegt zwischen 1700 und 2200 Höhenmetern, die Talabfahrt geht hinunter auf 1500 Höhenmeter bis ins Dorf Jeizinen. Insgesamt besitzt das Skigebiet einen Sessellift, zwei Skilifte und zwei Kinderlifte.

Sportbahnen Unterbäch VS

Das Skigebiet Unterbäch überzeugt mit Familienfreundlichkeit, Authentizität und beeindruckender Naturschönheit. Mit dem «Swiss Snow Kids Village» und vielen Aktivitäten ist es ideal für Familien. 20 km schneesichere Pisten garantieren Wintersportspass für alle. Die fünf km lange Schlittelabfahrt von der Brandalp nach Unterbäch VS ist ein besonderes Highlight und begeistert Gross und Klein. Ab Ginals locken traumhafte Skitouren abseits der Pisten – ein Paradies für Skitourengänger und Skitourengängerinnen.

Stoos SZ

Mit seiner gemütlichen Atmosphäre bietet der Stoos den perfekten Rahmen für unvergessliche Wintertage für die ganze Familie. Hier ist alles nah beieinander, sodass sowohl Erwachsene als auch Kinder die gut präparierten Pisten und die atemberaubende Landschaft in vollen Zügen geniessen können. Ob Skifahren, Schlitteln oder Winterwandern – die vielfältigen Angebote lassen keine Wünsche offen. Der Stoos ist ein versteckter Geheimtipp für alle, die echte Idylle und Familienfreundlichkeit schätzen.

Télémarécottes VS

Dieses unberührte Juwel ist ideal für Familienferien und bietet eine 100 Prozent natürliche Beschneiung und eine spektakuläre Aussicht auf die Walliser Alpen und das Mont-Blanc-Massiv. Das Dorf Les Marécottes VS ist mit der Zahnradbahn erreichbar, dem Mont-Blanc Express, der durch das Trient-Tal fährt und Martigny VS mit Chamonix verbindet. Im Sommer wie im Winter gehört es zu den Partnergebieten des Magic Pass.

Téléskis La Corbatière-La Roche-aux-Crocs NE

Mit drei Liften und vier Pisten ist das Skigebiet intim und erschwinglich, perfekt für die ersten Lernerfahrungen, bietet aber auch einzigartige Erlebnisse mit seiner schwarzen Piste.

Vals GR

Mit 25 Kilometern Pisten ist Vals ein kleines, aber feines Skigebiet, das bis auf knapp 3000 m ü. M. hinaufreicht. Die abwechslungsreichen, grosszügigen Pisten bieten viel Platz und garantieren Skivergnügen ohne Wartezeiten an den Liften. Carver schätzen die breiten Pisten, während Freeriderinnen die vielfältigen Möglichkeiten im wilden Gelände am Dachberg geniessen. Das atemberaubende Panorama reicht von den Ostalpen über das Bernina-Massiv bis hin zu den majestätischen Gipfeln der Walliser Alpen.