1/5 Die Luftseilbahn «Weglosen-Seebli» ist seit über 55 Jahren ein Wahrzeichen der Region Hoch-Ybrig. Foto: Facebook

Auf einen Blick Im Angebot: Seilbahnkabinen der Luftseilbahn «Weglosen-Seebli» in Hoch-Ybrig

Geschäftsführer begrüsst Käufer, die die Kabinen in der Region sichtbar lassen

Neue 3S-Zubringerbahn für 22 Millionen Franken befördert 1600 Personen pro Stunde

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Das Skigebiet Hoch-Ybrig im Kanton Schwyz bietet Seilbahnfans mit dem nötigen Kleingeld eine ungewöhnliche Chance: Diese können nämlich noch bis Mitte Februar die zwei Kabinen der Luftseilbahn «Weglosen-Seebli» erwerben. Denn diese stellt Ende März ihren Betrieb ein. Den speziellen Verkauf kündigte der Ferienort am 21. Januar auf seinem Instagramkanal an. Dort heisst es: Wer sich für die Gondeln interessiert, soll sich per Mail an das Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig wenden. Und darin ein Preisangebot abgeben und den Verwendungszweck nennen.

Besonders letztgenannte Vorgabe ist für Urs Keller, Geschäftsführer und Mitinhaber der Hoch-Ybrig AG, wichtig: «Uns geht es nicht ums Geld. Aus nostalgischen Gründen würden wir es vielmehr begrüssen, wenn die Kabinen oder mindestens eine in der Region präsent bleiben würde», sagt er gegenüber dem «Boten der Urschweiz». Die Resonanz auf das Angebot sei gross. Mehrere Preisvorschläge seien bereits eingegangen – auch aus dem Ausland, so Keller. Am liebsten wäre es ihm trotzdem, wenn die Kabinen im Ort sichtbar bleiben würden. «Zum Beispiel verbunden mit einem Gastroangebot», schlägt er vor.

Neue Bahn erst ab Herbst 2025 in Betrieb

Die Pendelbahn «Weglosen-Seebli», die schon seit gut 55 Jahren besteht, hat voraussichtlich am 23. März 2025 ihren letzten Betriebstag. Dann weicht sie der neuen 3S-Zubringerbahn. Auf Instagram zeigen sich User in der Kommentarspalte des Ankündigungsposts emotional: «Da werde ich jetzt sentimental. So viele glückliche Tage bei euch verbracht und alle starteten und endeten in einer dieser Kabinen», kommentiert eine Nutzerin. «Das geht uns genauso, für uns ist dies eine emotionale Sache», antworten ihr die Bahnbetreiber – gefolgt von einem traurigen Emoji.

Die schnellere 3S-Zubringerbahn wird über 18 moderne Gondeln verfügen. Wo die «Weglosen-Seebli» rund 1300 Personen pro Stunde befördern kann, ist die neue Bahn deutlich effizienter. Fast 1600 Personen schaffen es bei voller Auslastung in einer Stunde auf den Berg – das ist ein knappes Viertel mehr.

Der Bau der neuen Pendelbahn ist seit Mai 2024 im Gang. Erst im Herbst 2025 wird er voraussichtlich abgeschlossen sein – pünktlich zum Start der nächsten Wintersaison. Kostenpunkt: 22 Millionen Franken. Den Steuerzahler belastet die neue Bahn aber nicht. Die Bahnbetreiberin Hoch-Ybrig AG trägt die Kosten allein.