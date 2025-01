1/7 Die Talstation der Signalbahn bringt Wintersportler ins Skigebiet Corviglia. Foto: zVg

Auf einen Blick St. Moritz plant bezahlbaren Wohnraum für Einheimische nahe der Signalbahn

Mieten sind einkommensabhängig, Projekt orientiert sich an Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon

13,1 Millionen Franken Objektkredit für 19 Wohnungen mit 1,5 bis 4,5 Zimmern

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Im Moment dient das Signalareal in St. Moritz GR vor allem als Parkplatz und Abstellort. Bald soll auf dem Grundstück aber neuer bezahlbarer Wohnraum im Nobel-Skiort entstehen. Und dass nur gerade zwei Gehminuten von der Signalbahn entfernt, die Skifahrerinnen und Skifahrer ins Gebiet Corviglia befördert – die neuntgrösste Winterdestination der Schweiz.

Ende 2026 soll das neue Wohnhaus stehen. Geplant sind 19 Wohnungen mit 1,5 bis 4,5 Zimmern und 15 Parkplätzen vor der Tür. Das Ziel: Die Gemeinde möchte den Wohnraum an Einheimische vergeben, wie die «Südostschweiz» berichtet. Insbesondere für Einzelpersonen, kinderlose Paare und Wohngemeinschaften in einem eher jüngeren, sportaffinen Segment mit begrenztem Budget fürs Wohnen.

Die Miete ist abhängig vom Einkommen

Damit die Einheimischen die Wohnungen an der attraktiven Lage bezahlen können, will der Gemeinderat ein spezielles Modell anwenden. Die Mieten sollen abhängig vom Lohn sein. So könnte eine 4,5-Zimmer-Wohnung für eine einkommensstarke Familie 2600 Franken im Monat kosten, während eine Familie mit tieferen Einkommen für dieselbe Wohnung 1800 Franken zahlt.

Gemäss dem St. Moritzer Gemeinderat ist das Modell zwar nicht neu. Doch es sei untypisch, ein Projekt mit einer tiefen Renditeerwartung von bloss 3 Prozent an einer so prominenten Lage umzusetzen. Das Konzept orientiert sich an der Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon aus der gleichnamigen Zürcher Gemeinde. Auch hier bietet die Stiftung einkommensabhängige Mietpreise an.

Das Dorf entscheidet definitiv

Doch wie sieht das Wohnhaus genau aus? Nach einer Ausschreibung hat die Künzli Holz AG aus Davos Dorf den Zuschuss erhalten. Ihr Projekt hat bezüglich Qualität und Preis die beiden anderen Bewerber ausgestochen. Der Gemeinderat hat einen Objektkredit von 13,1 Millionen Franken bewilligt. Das letzte Wort hat aber die Bevölkerung in St. Moritz. Diese muss Anfang Februar den Kredit an der Urne ebenfalls gutheissen.

Bis im Oktober soll dann die Baueingabe und -bewilligung erfolgen. Anfang 2026 will die Gemeinde mit dem Bau beginnen, bereits Ende 2026 sollen die ersten Einheimischen in die Wohnungen einziehen. Perfekt getimet, um den kurzen Weg ins Skigebiet auszunützen.