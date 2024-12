Die Ferienregion Interlaken wartet auch abseits der Skipiste mit abwechslungsreichen Erlebnissen auf – zum Beispiel mit einer Schifffahrt auf dem winterlichen Thunersee.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Interlaken Tourismus

Weihnachten steht vor der Tür – und mit dem Fest die Skisaison. Wer sich selbst oder seinen Liebsten ein preiswertes Winterferien-Päckli schnüren möchte, kommt zum Beispiel im Berner Oberland auf seine Kosten. Gemeinsam mit seinen Partnern hat Interlaken Tourismus für die kommende Saison einen Winter-Deal lanciert, mit dem sich auf der Piste genauso wie abseits oder im Spa Geld sparen lässt (siehe Box).

Kommt hinzu: Die Ferienregion im Zentrum des Berner Oberlands ist dank guter Zugverbindungen aus der ganzen Schweiz recht schnell erreichbar. Die Fahrt ab Zürich HB oder ab Basel nach Interlaken West dauert weniger als zwei Stunden, ab Bern ist es gerade mal eine Dreiviertelstunde. Für die Fahrt vom Hotel in Interlaken ins Wintersportgebiet können wahlweise der Skibus oder der Zug nach Grindelwald und Lauterbrunnen benutzt werden.

Tagsüber in den Skigebieten, abends entspannt in Interlaken übernachten – nachfolgend zeigen wir, warum Interlaken der ideale Ausgangspunkt für ein verlängertes Ski-Wochenende ist.

Rasanter Ski- und Schlittelplausch

Ab auf die Piste: Die 211 perfekt präparierten Kilometer am Fuss des berühmten Dreigestirns Eiger, Mönch und Jungfrau bilden zusammen eine der grössten Skiregionen der Schweiz. Ski fahren und snowboarden kannst du zum Beispiel im Gebiet Grindelwald-First, dazu kommen Männlichen, Kleine Scheidegg, Wengen, Mürren und Schilthorn. Im Angebot sind Strecken für jeden Anspruch, von eher sanften Pisten über Steilhänge bis hin zu Pulverschneestrecken und Snow- oder Funparks ist alles dabei.

Tipp: Für Wagemutige ist (ausser in den Wochen vor dem Weltcuprennen) zudem die legendäre Lauberhorn-Abfahrtsstrecke offen. Sämtliche der legendären Abschnitte vom Starthaus über den Hundschopf bis zum Haneggschuss und Ziel-S können befahren werden.

Winter-Deal Interlaken im Überblick Mit dem Winter-Deal können Feriengäste von einem Zusatzangebot bei der bestehenden Buchung profitieren. Inbegriffen sind die nachfolgenden Leistungen. Buchbar ist der Winter-Deal zwischen zwei und sieben Übernachtungen in teilnehmenden Unterkünften in der Ferienregion Interlaken. Wintersportpässe der Jungfrau Ski Region

Winter-Voucher für Erlebnisse abseits der Skipiste

Wellness-Voucher für pure Entspannung

Pro Buchung gratis Nutzung eines Skidepots beim Grindelwald Terminal während des gesamten Aufenthalts

Skibus ab Interlaken

ÖV-Nutzung gemäss Liniennetz der Gästekarte Interlaken Mit dem Winter-Deal können Feriengäste von einem Zusatzangebot bei der bestehenden Buchung profitieren. Inbegriffen sind die nachfolgenden Leistungen. Buchbar ist der Winter-Deal zwischen zwei und sieben Übernachtungen in teilnehmenden Unterkünften in der Ferienregion Interlaken. Wintersportpässe der Jungfrau Ski Region

Winter-Voucher für Erlebnisse abseits der Skipiste

Wellness-Voucher für pure Entspannung

Pro Buchung gratis Nutzung eines Skidepots beim Grindelwald Terminal während des gesamten Aufenthalts

Skibus ab Interlaken

ÖV-Nutzung gemäss Liniennetz der Gästekarte Interlaken Winter-Deal buchen

Wer lieber schlittelt, kann auf rund 50 Kilometern Schlittelwegen zu Tal brausen. Die Abfahrten heissen «Jungfrau Eiger Run», «Ritas Speedway Männlichen-Holenstein» oder «Big Pintenfritz». Darunter befindet sich die längste Strecke der Welt: die 15 Kilometer lange Abfahrt vom Faulhorn nach Grindelwald.

Action abseits der Piste

In und um Interlaken geht es in der Wintersaison aber nicht nur auf Schnee actionreich zu und her. Für Nervenkitzel sorgen auch verschiedene Aktivitäten zu Wasser und in der Luft. Die Ferienregion Interlaken gilt aufgrund der ganzjährig guten Thermik beispielsweise als bekanntes Gebiet für Gleitschirmflüge – für viele aufgrund der Aussicht und des Gefühls des Schwebens ein unvergessliches Erlebnis. Der Start ist auf 1350 Metern über Meer in Beatenberg, danach gleitet man im Tandem in gut zwanzig Minuten hinunter auf die Höhematte Interlaken.

Geselliger Winterplausch: Raclette-Rafting auf dem Brienzersee.

Wer sich im beziehungsweise auf dem Wasser mehr in seinem Element fühlt, kann in Interlaken im Jetboat über den Brienzersee düsen – oder zum Raclette-Rafting aufbrechen. In anderthalb Stunden geht es von Bönigen hinunter durch den Aarekanal bis nach Interlaken, dazu werden Raclette und Weisswein oder Tee serviert. Ein echt geselliger Winterplausch! Das Pendant dazu auf dem Thunersee heisst «Fondue Sealander». Dabei handelt es sich um ein Elektrowagenboot für zwei bis vier Personen, das man gemütlich selbst durch die Spiezer Bucht navigieren und dazu ein Fondue inklusive eines guten Tropfens Spiezer Weisswein geniessen kann. Auch für Beleuchtung und Musikboxen ist auf diesem originellen Bootsausflug gesorgt.

Entspannte Wintererlebnisse

Auf seine Kosten kommen im Berner Oberland aber auch all jene, die sich nichts aus Wintersport und Nervenkitzel machen. So trumpft die Gegend mit über 220 Kilometern Winterwanderwegen auf. Besonders schön ist es zum Beispiel in und um Beatenberg und Aeschi. Beide Terrassendörfer bieten beste Aussichten auf den Thunersee. Ein wahres Paradies für Winterwanderer ist auch der nahe gelegene Naturpark Diemtigtal mit magisch verschneiten Wäldern und Alplandschaften.

Auch wunderbar abschalten kann man in der Ferienregion Interlaken bestens.

Abseits der Winterwanderwege und Schneeschuhtrails ergänzen weitere entspannte Aktivitäten das Winterferienangebot. Warum nicht nach Lust und Laune mit dem Schiff über Thuner- und Brienzersee fahren? Kulinarisch lässt sich der Ausflug unter anderem mit der Genusstour Thunersee kombinieren, abends fährt ein Fondueschiff. Relaxt geht es auch auf einer Kutschenfahrt durch die verschneite Landschaft Interlakens oder beim Pirouettendrehen auf der Eisbahn im Eissportzentrum Jungfrau zu. Oder man geniesst Erholung im Spa-Bereich – sprudeln oder saunieren lässt sich beispielsweise im Bootshaus des Parkhotel Gunten – mit Wellness direkt am Thunersee – oder in vier weiteren ausgewählten Wellnessanlagen in der Ferienregion Interlaken.