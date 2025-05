Ob Seen, Flüsse oder Bäche – die Schweiz ist reich an Gewässern. Viele davon eignen sich gut zum Fischen. Lest hier, wohin euch euer nächster Angelausflug führen könnte.

Flüsse, Bäche, Seen

1/7 An den Grillstellen rund um den Lungerersee kannst du deinen Fang auf den Grill schmeissen und direkt geniessen. Foto: picswiss.ch/Roland Zumbühl

Darum gehts Die warmen Tage locken wieder einige zum Angeln

Beliebte Angelplätze in der Schweiz für Fischer

Blick teilt die beliebtesten der Community Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lea Lozano

1 Lungerersee, Lungern OW

Der Lungerersee ist ein Hotspot für Fischer. Hier könnt ihr nicht nur vom Ufer aus fischen, sondern auch vor Ort ein Boot mieten und hinausfahren. Nachdem ihr euren Fang gemacht habt und sich der Hunger langsam anbahnt, eignen sich die Grillstellen rund um den See perfekt für ein selbst gefangenes Mittagessen.

Von Regenbogen-, See- und Bachforelle über Egli, Hecht und Döbel bis hin zu Felche und Schleie findet ihr hier alles, was euer Fischerherz begehrt.

Das Fischen ist am Lungerersee nur mit einem Patent erlaubt, das vor Ort gekauft werden kann. Ein Tagespatent kostet 35 Franken. Das Besondere an diesem See ist, dass hier das Fischen nicht bloss während der Saison erlaubt ist, sondern das ganze Jahr über. Nur im Dezember darf nicht gefischt werden. Gewisse Fische haben von Oktober bis Januar eine Schonzeit. Mehr dazu hier.

Wanderblondies Entdecke die Schweiz entlang 26 Wanderungen Wohin zieht es dich als Nächstes in die Berge? Bei 26 Summits, einer Kampagne von Blick, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege und der Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Wanderblondies Wohin zieht es dich als Nächstes in die Berge? Bei 26 Summits, einer Kampagne von Blick, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege und der Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Hier Wanderinspiration erhalten

2 Lago Ritom, Quinto TI

Der Ritomsee ist der grösste Bergsee im Tessin. Jedoch gibt es in der Umgebung noch ungefähr zehn weitere kleine Seen, die sich zum Fischen eignen. Im Ritomsee findet ihr die Regenbogen- und Bachforelle sowie den See- und Bachsaibling.

Die Fischsaison beginnt hier am 1. Juni und dauert bis zum 30. September. Auch auf diesen Seen ist das Fischen nur mit einem Patent erlaubt. Ein 2-Tages-Patent kostet 60 Franken, ein 7-Tages-Patent 120 Franken. Mehr dazu hier.

3 Wägitalersee, Innerthal SZ

Der Wägitalersee ist ein Stausee, der erst vor ungefähr 100 Jahren bei Innerthal errichtet wurde. Er ist umgeben von den Alpen und bietet die perfekte Kulisse für einen Tag auf dem Wasser. Da das Ufer leicht begehbar ist, habt ihr hier die Wahl, ob ihr den Fischen lieber auf dem See auflauert oder euer Glück vom Ufer aus versucht.

Vom 1. Mai bis am 15. Oktober können in diesem See Egli, Felchen, Zander und Forellen gefischt werden. Mehr dazu hier.

4 Interlaken BE

Interlaken eignet sich perfekt für einen Angelausflug, da man hier nicht nur im Thunersee, sondern auch im Brienzersee oder der Aare fischen kann. Dieses Gebiet ist reich an Gewässern, wo ihr unter anderem auf die Seeforelle, den Egli, Hecht, Felchen oder Seesaiblinge trefft.

An vielen Stellen – vor allem um die Aare – könnt ihr gut vom Ufer aus fischen. Auf den beiden Seen ist es jedoch auch möglich, Boote zu mieten, was eure Chancen auf einen guten Fang erhöht.

Mit einem Angelfischerpatent der Berner Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion dürft ihr in fast allen Gewässern des Kantons fischen. Mehr dazu hier.

5 Murgseen, Murg SG

Die beiden Bergseen in Murg sind ein Paradies für Fischer. Vom 1. April bis zum 30. September können hier Saiblinge, Regenbogen-, Bach- und Seeforellen gefangen werden.

Während der obere Murgsee allen Fischern zur Verfügung steht, sind der mittlere Murgsee und alle seine Zu- und Abflüsse für die Fliegenfischerei reserviert.

Ebenfalls fürs Fischen geeignet, ist der gleichnamige Fluss Murg, der von Schlattberg SG nach Warth TG fliesst. Er ist in sechs verschiedene Flussabschnitte – sogenannte Fischereireviere – unterteilt, die jeweils an Fischereivereine verpachtet werden. Beachtet, dass hier je nach Abschnitt verschiedene Bedingungen und Vorschriften gelten können. Mehr dazu hier.

6 Pfäffikersee, Pfäffikon ZH

Der Pfäffikersee ist aus zwei Gründen sehr beliebt bei Fischern. Zum einen gilt hier, wie auch an anderen grösseren Seen, das Freiangelrecht. Dies bedeutet, dass man vom Ufer aus auch ohne Patent fischen darf. Wer lieber mit dem Boot hinausfährt, muss sich ein Tagespatent besorgen.

Zum anderen spricht die Vielfältigkeit der Fische für den Pfäffikersee: Wer einen Angelausflug hierhin macht, kann unter anderem Seeforellen, Hechte, Schleien, Rotaugen, Egli oder Brachsmen antreffen. Vereinzelt kommen im See auch Aale vor, da diese aber vom Aussterben bedroht sind, gilt seit Beginn des Jahres ein generelles Aalfangverbot in zürcherischen Gewässern. Mehr dazu hier.