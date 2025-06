Das verlängerte Wochenende lädt zu Ausflügen in die Natur ein. Reiseführer Marc Gottwald verrät seine liebsten Geheimtipps für Ausflüge in der Schweiz, die nicht überlaufen sind.

Sobald sich die Sonne blicken lässt, zieht es die Leute wieder in die Natur. An Orten, die bekannt für tolle Ausflüge sind, sammeln sich schnell Menschenmassen an. Davon hat Schweiz-Reiseführer Marc Gottwald genug. Er hat an der ETH Umweltnaturwissenschaften studiert und bietet als Myswisspanorama-Geschäftsführer begleitete Ausflüge zu den schönsten Insiderspots der Schweiz an.

«Ob kristallklare Seen, gigantische Gletscher, traumhafte Panoramen, Wälder oder charmante Bergdörfer – was die Schweiz auf so kleinem Raum zu bieten hat, ist einfach unglaublich», schwärmt der Ausflugsexperte gegenüber Blick.

Trotz der Vielseitigkeit der Schweiz brauche es aber eine Menge Zeit und Geduld, um solche Geheimtipps im Internet zu finden, weshalb die meisten Leute immer wieder an dieselben überfüllten Orte gehen. Blick verrät Gottwald exklusiv sechs seiner besten Geheimtipps für den gelungenen Ausflug.





1 Wanderung von Morschach SZ nach Sisikon UR

«Diese Wanderung ist eine meiner Lieblingswanderungen: Schon Queen Victoria aus England und Winston Churchill wussten um die Schönheit dieser Region», erzählt Gottwald. Während der Wanderung hat man den eindrücklichen Fronalpstock hinter sich und immer wieder einen traumhaften Ausblick auf den Vierwaldstättersee.

Besonders auffällig seien laut Gottwald die grossen Steine, die man zu sehen bekommt: «Das sind sogenannte Findlinge, die kilometerweit von Gletschern transportiert worden sind. Diese geschliffenen Steine kann man sogar in der Region Zürich finden, die vor 20'000 Jahren mit Eis bedeckt war.»

Route: Höhenweg Morschach – Sisikon

Dauer: ca. 2 h 15 min

Schwierigkeitsgrad: einfach

Hinweis: steiler Abstieg

2 Goldseeli in Goldau SZ

Das Goldseeli ist durch eine tragische Geschichte entstanden: 1806 kam es in Goldau zu einem der grössten Bergstürze der Schweiz, wobei dieser aussergewöhnliche See entstand. Der Spaziergang durch den wilden Wald zeigt die imposanten Felsen. Bäume werden hier liegen gelassen und geben der Natur Totholz als wichtigen Lebens- und Nahrungsraum für Tiere und Pflanzen.

«Für mich ist das ein Vorbildkonzept und etwas, was man – so Nahe von Zürich –, abgesehen vom Sihlwald, nur selten wenig zu sehen bekommt», so Gottwald. Im Frühling, circa ab Mai, würden hier wilde Orchideen blühen. Sogar einen Eisvogel könne man mit ganz viel Glück sehen, wenn man nur ruhig ist. Grillstellen sind ebenfalls vorhanden. «Da es ein Naturschutzgebiet ist, wo viele seltene Tiere und Pflanzen leben, ist es wichtig, die Ruhe zu geniessen», empfiehlt der Ausflugsexperte.

Route: Busstation Goldau, Buosingen Camping – Goldseeli

Dauer: ca. 45 min

Schwierigkeitsgrad: sehr einfach

Hinweis: Parking eigentlich nur für Campingplatz, es kann jedoch nachgefragt werden

3 Spaziergang von Ernen VS nach Mühlebach VS

«Für Natur- und Kulturliebhaber ist dieser Spaziergang ein Muss», versichert Gottwald. Denn Ernen sei nicht nur eines der schönsten Dörfer der Schweiz, sondern biete auch eine traumhafte Panoramasicht auf die Walliser Alpen.

«Da Ernen früher der religiöse und politische Hauptsitz des Goms war, können hier noch Galgen entdeckt werden», berichtet Gottwald. Einige Highlights dieses Spaziergangs seien die blühenden Kirschbäume und die streng geschützten Orchideen, die man in Richtung Mühlebach ab Mai sieht. Das Pflücken von diesen sei aber strengstens verboten.

Am Ende der Route wird man dann belohnt: «In Mühlebach angekommen, lässt sich der älteste Holzdorfkern der Schweiz erkunden. Einige der Häuser sind schon über 500 Jahre alt.»

Route: Ernen – Mühlebach – Ernen

Dauer: ca. 2 h

Schwierigkeitsgrad: einfach

Hinweis: auf dem Rückweg kann man auch auf das Postauto umsteigen, es fährt allerdings unregelmässig

4 Spaziergang von Sigriswil BE nach Gunten BE

«Ich habe wohl noch nie so viele Pausen gemacht wie auf diesem einstündigen Spaziergang», gibt der Reiseführer zu. Auf dieser Route sei man nämlich plötzlich, wie in einer anderen Welt. «An sonnigen Tagen ist hier der perfekte Ort, um die Seesicht auf den Thunersee und den Niesen sowie die vielen Blumen im Frühling zu geniessen. Sogar Eiger, Mönch und Jungfrau kann man sehen. Ein wunderschöner Kraftort im Bernbiet mit vielen Traditionen», schwärmt Gottwald weiter.

Route: Sigriswil – Gunten

Dauer: ca. 1 h

Schwierigkeitsgrad: einfach

Hinweis: steiler Weg

5 Höhenwanderung beim Ägerisee ZG

Der Ägerisee ist ein beliebter Ausflugsort und auch über Pfingsten meistens gut besucht. Deshalb empfiehlt Gottwald: «Warum nicht die Panoramaaussicht oberhalb des Ägerisees fast alleine geniessen?»

Die Wanderung sei eine seiner Lieblingswanderungen, wenn er nur einen kurzen Weg nehmen, die Alpen sehen und trotzdem fast keine Menschen antreffen wolle. «Die wunderschöne Höhenwanderung bietet Zeit für sich und garantiert Ruhe. Ausser ein paar Landwirtschaftsmaschinen und Vögel werden Sie kaum jemanden antreffen», verspricht Gottwald.

Route: Morgarten – Brestenberg – Rämsli – Oberägeri

Dauer: ca. 3 h

Schwierigkeitsgrad: einfach

Hinweis: im Frühling teilweise rutschig

6 Spaziergang im Toggenburg bei Stein SG

«Für mich ist das Toggenburg eine landschaftliche Perle mit vielen Höhepunkten», erzählt Gottwald. Ein besonders schöner Ort sei Stein. Denn nur ein wenig abseits entdeckt man hier romantische Bauernhäuser, Kühe und sogar Lamas: «Da die Milchwirtschaft schon lange nicht mehr gewinnbringend ist, sind die Bauern, aber auch generell die Tourismusgebiete auf der Suche nach kreativen Lösungen und neuen Einnahmemöglichkeiten», erklärt der Reiseführer.

Besonders beliebt in der Schweiz seien die aufkommenden Trekkings mit Lamas, die auch im Toggenburg angeboten werden. Dieser gemütliche Spaziergang von Stein nach Badhus ist für Kinder und Erwachsene ein Highlight. Wer lieber länger unterwegs ist, kann auch in etwa dreieinhalb Stunden von Stein nach Arvenbüel, oberhalb des Walensees, wandern.

Route: Stein – Badhus – Stein

Dauer: ca. 1 h 15 min

Schwierigkeitsgrad: sehr einfach

Hinweis: -

