1 Viamala-Schlucht GR

Obwohl «Via mala» auf Romanisch «schlechter Weg» bedeutet, ist die Viamala-Schlucht eine der beeindruckendsten Schluchten der Schweiz. Die bis zu 300 Meter hohen Felsen liegen zwischen Thusis GR und Andeer GR. Die Schlucht wurde bereits von vielen Schriftstellern, wie unter anderem Friedrich Nietzsche (1844-1900) und Theodor Fontane (1819-1898), besucht. Heute gibt es im Herzen des Naturwunders ein Besucherzentrum, spannende Wege und eine Aussichtsplattform

2 Uina-Schlucht GR

Im Bündner Val d'Uina befindet sich die prächtige Uina-Schlucht. Vor allem bei leidenschaftlichen Wanderern ist der Weg Il Quar hindurch der Felsen beliebt. Während der Wanderung kann man auf den Fluss Uina hinabschauen, der viele Meter tiefer unten hindurch plätschert. Mutige, die sich durch die Schlucht wagen, werden am Ausgang von der grossen Weide der Alp Sursass willkommen geheissen. Die Schlucht war unter anderem auch ein Drehort für den Schweizer Film «Schellen-Ursli» (2015).

3 Taminaschlucht SG

Tief in der Taminaschlucht SG sprudelt angeblich heilendes Wasser – das berühmte Pfäferser Thermalwasser. Die Schlucht ist etwa 750 Meter lang, 70 Meter hoch und für Besucher begehbar. Dabei führt ein Weg teilweise durch einen Tunnel, der in die Felswand hineingegraben wurde. Auf dem Weg zur Quelle wird man von einem etwa 36,5 Grad warmen Wasserstrudel begleitet, bei welchem pro Minute rund 8000 Liter Wasser durchfliessen.

4 Gletscherschlucht Rosenlaui BE

Die Gletscherschlucht Rosenlaui befindet sich im romantischen Rosenlauital bei Meiringen BE. Dort hat sich der Weissenbach in den Gletscher gedrängt, wobei die 573 Meter lange und 155 Meter hohe Schlucht erschaffen wurde. Heute kann man durch die enge Schlucht wandern, Tunnels passieren und Wasserfälle in der Schlucht bestaunen.

5 Aareschlucht BE

Einen abenteuerlichen Weg finden Besucher in der Aareschlucht. Sie liegt zwischen Meiringen BE und Innertkirchen BE und ist 1,4 Kilometer lang. Innerhalb 40 Minuten kann man durch die 200 Meter hohen Felsen mit Stellen, welche kaum mehr als einen Meter breit sind, an der Aare entlang wandern. Die westliche Schluchthälfte ist auch mit dem Rollstuhl befahrbar.

6 Taubenlochschlucht BE

Die Taubenlochschlucht zwischen Biel BE und Friedliswart BE ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Die etwa zwei Kilometer lange Schlucht verspricht zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Neben der Schüss, welche durch die Schlucht fliesst, findet man auf dem Wanderweg auch viel Flora und Fauna.

7 Verenaschlucht SO

Die Verenaschlucht ist ein idyllischer Ort voller Geschichten und Märchen. Noch heute soll hier ein Einsiedler leben. Manchmal findet man Kerzenlichter zwischen dem Felsgestein. Dank dem gut begehbaren Weg durch die Schlucht, ist das Spektakel ein Ausflugsziel für alle Altersgruppen.

8 Gorges de l'Areuse NE

Zwischen Noiraigue und Boudry im Kanton Neuenburg findet sich die Gorges de l'Areuse. Hier sprudelt der sonst so ruhige Areuse-Fluss durch die verwunschenen Felsen. Ein Wanderpfad verläuft über Steinbrücken und Treppen durch die Engpässe der Schlucht.