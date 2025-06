Auf den Malediven nicht nur entspannen und geniessen, sondern auch etwas über sich selbst lernen und zu sich finden. Diese Luxusferien haben meine Sinne geschärft und mich träumen lassen. Das Joali Being ist das erste Wellbeing-Resort auf den Malediven.

Wenn eine Reise mit einem Highlight beginnt, erwartet man meist, dass der Rest nicht mehr mithalten kann. Auch auf meiner Luxus-Malediven-Reise war das teilweise der Fall. Ich wurde eingeladen, die Joali-Hotels im Indischen Ozean zu besuchen. Und was ich erleben durfte, war unglaublich und voller Überraschungen!

Gestartet hat die Malediven-Reise auf der Insel Joali Maldives. Nach drei Nächten, umgeben von perfektem Design, mit VIP-Service und vollem Inselprogramm, ging es dann weiter auf die etwas ruhigere und entspanntere Insel Joali Being, das erste Wellbeing-Resort der Malediven. Man spürt vom ersten Moment an, dass hier etwas anders ist. Das Design ist fast noch spektakulärer als auf der Schwesterinsel Joali Maldives. Erdige Töne, harmonische Linien, natürliche Materialien. Alles wirkt beruhigend und trotzdem modern, von der Gestaltung der Restauranträume bis zur Inneneinrichtung der Wasservillen.

Kälte, Klänge, Kräuter und Erfahrungen, die bleiben

Wer hierherkommt, macht nicht einfach nur Badeferien, und so durfte auch ich fünf Tage lang ein Teil von Joali Being sein. Zu Beginn gab es erst mal eine Konsultation, bei der mittels Vibrationen im Körper gemessen wurde, wie es um mein mentales und emotionales Wohlbefinden steht – faszinierend und etwas schräg, aber auf eine gute Art. Danach folgte die vielleicht beste Massage meines Lebens: Die «Four Pillars»-Behandlung, 90 Minuten pure Hingabe an meinen Körper, kombiniert mit individuell abgestimmten Ölen und Techniken. Dass ich bei einer Massage eingeschlafen bin, ist mir bis dahin auch noch nie passiert.

Auch andere Erlebnisse bleiben mir tief in Erinnerung. Bei der Cryotherapy fror ich kurzzeitig bei minus 85 Grad in einer Art stehendem Tiefkühler. Das Tea Tasting überraschte mit Aromen, Geschichten und Gaumenfreuden, die ich so nicht erwartet hätte. Und als wir aus natürlichen Essenzen unser eigenes Parfüm kreierten, merkte ich, wie viel Persönlichkeit in einem Duft stecken kann.

Auch das Soundhealing hat mich tief berührt. Klänge, die durch den ganzen Körper fliessen, wie eine innere Massage – und wieder bin ich eingeschlafen. Aber das Verrückteste war wohl das Watsu. Eine Art Floating-Massage im Wasser. Ich verlor das Zeitgefühl komplett. Zudem war diese Behandlung extrem intim und persönlich, da man von Anfang an die Anweisung bekommt, sich einfach gehen zu lassen und dem Therapeuten zu vertrauen.

Rückzugsort mitten im Ozean – mit Promifaktor

Auf beiden Joali-Inseln wohnten wir in einer Villa über dem Wasser – mit Pool und direktem Zugang zum Meer. Und obwohl wir im Joali Being weniger geschnorchelt sind als zuvor, war das Wasser nicht weniger magisch. Dieses Türkisblau ist einfach von einer anderen Welt!

Auch an Stars und Sternchen fehlt es nicht auf Joali Being. Schon bei meiner Ankunft habe ich mehrere Nachrichten erhalten, ob ich diese oder jene Influencerin kenne, die gerade auf derselben Insel seien wie ich. Zum Beispiel waren der deutsche Musiker Emilio Sakraya (28) zur selben Zeit auf Joali Being sowie die amerikanische Schauspielerin Shay Mitchell (38).

Die Preise für diesen Luxus, man kann es sich denken, sind alles andere als günstig. Eine Übernachtung mit Halbpension kostet pro Nacht um die 2000 Dollar. Ein Mittagessen liegt meist bei 200 bis 300 US-Dollar, während das Abendessen auch schnell mal zwischen 600 und 700 US-Dollar kosten kann. Joali Being ist also definitiv etwas für Reisende, die sich Luxus in seiner reinsten Form leisten möchten – und können.

Gut zu wissen Anreise: Ab Zürich gibt es Direktflüge nach Malé. Es gibt auch Flüge mit Zwischenstopps, die manchmal ein bisschen günstiger sind. Von Malé fliegt man dann mit einem Wasserflugzeug direkt zur Joali-Being-Insel. Unterkunft: Joali Being bietet Ocean- und Beach-Villen, alle mit eigenem Pool, luxuriösem Interieur und viel Privatsphäre. Verpflegung: Die Villen sind buchbar mit Frühstück oder Halbpension. Letzteres ist zu empfehlen, da die Restaurants vor Ort schnell ins Geld gehen können. Die Preise für Essen und Getränke sind höher, wie wir es in der Schweiz gewohnt sind. Aktivitäten: Vor Ort gibt es vielerlei zu erleben. Die Insel hat ein eigenes Marinecenter. Von da aus kann man diverse Wassersportarten ausüben, wie auch Tauchen oder Schnorcheln gehen. Auf der Insel selbst gibts einen Tennis- sowie Paddel-Tennis-Platz. Joali Being ist zudem die erste Wellbeing-Insel der Malediven und sehr auf Wellness, Spa und Wohlfühlmomente ausgerichtet. Weitere Details findest du gleich auf der Homepage.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Es sei erlaubt, ein paar negative Bemerkungen zu machen. Im Gegensatz zur Schwesterinsel Joali Maldives fand ich den Service auf Joali Being nicht ganz so stark. Wir wurden von den Mitarbeitenden jeweils herzlich begrüsst und empfangen, jedoch war zum Beispiel der Butlerservice nicht vergleichbar mit jenem von Joali Maldives. Wir haben diesen auf Joali Being zwar nicht oft genutzt, aber bei den wenigen Malen mussten wir unserem Butler mehrfach schreiben, bis endlich eine Antwort zurückkam.

Zudem war eines der Fahrräder, die wir bei der Ankunft erhalten haben, kaputt. Auch dieses wurde erst auf Nachdruck ersetzt.

Insgesamt hat uns Joali Maldives ein kleines bisschen besser gefallen – vielleicht, weil dort das Zusammenspiel aus Luxus, Herzlichkeit und Kunst so perfekt war. Doch Joali Being ist definitiv ein Ort, der neue Wege aufzeigt – für Körper, Geist und Seele.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.