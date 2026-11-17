13 Jahre lang haben Fans weltweit auf «GTA 6» von Rockstar Games gewartet. Die letzten Tage und Stunden dauern dabei bekanntlich am längsten. Mit einem einfachen Trick sollst du das Spiel bereits zwölf Stunden vor seinem offiziellen Release spielen können.

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Am Donnerstag ist es endlich so weit: «GTA 6» wird veröffentlicht. Der enorme Hype sorgt bereits im Vorfeld für viel Aufsehen: Weltweit wird mit Arbeitsausfällen aufgrund des Spiels gerechnet. Jetzt wurde eine Möglichkeit bekannt, wie man die Wartezeit angeblich um einige Stunden verkürzen kann.

Der Grund: Entwickler Rockstar Games hat seine Videospiele in der Vergangenheit nicht weltweit gleichzeitig freigeschaltet. Stattdessen fällt der Release in jedem Land auf Mitternacht (Ortszeit). Tatsächlich gehört daher Neuseeland zu den ersten Ländern, in denen das Spiel verfügbar sein wird.

Wähle die Region Neuseeland ein

Wie das Portal «Numerama» angibt, kann mit dem Neuseeland-Trick bereits am Mittwochmittag Schweizer Zeit losgezockt werden – sogar ohne VPN. Ob der Neuseeland-Trick bei GTA 6 tatsächlich funktioniert, wird sich vermutlich aber erst am 19. November um 12 Uhr zeigen.

So funktionierte er bisher: Dazu musst du lediglich in den Systemeinstellungen unter «Sprache & Region» Neuseeland anwählen und die Konsole neu starten. Allerdings ist der Trick laut der Webseite nur für die Xbox Series S und Xbox Series X geeignet.

Wer auf einer Playstation 5 vorzeitig zocken möchte, muss zusätzliche Hürden auf sich nehmen. Laut «Numerama» soll dazu ein neuseeländisches PSN-Konto notwendig sein, das mit einer neuseeländischen Zahlungsmethode aufgeladen ist.

Ist es erlaubt?

Grundsätzlich empfiehlt Microsoft, die Region nur bei einem längeren Umzug zu ändern. Dies, da bestimmte Inhalte an anderen Standorten eventuell nicht mehr funktionieren. Laut «Numerama» kam es bisher jedoch nur zu Sperrungen, wenn die Region geändert wurde, um ein Spiel günstiger zu erwerben.