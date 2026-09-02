Angebrannte Töpfe wieder sauber bekommen? Mit Backpulver, Essig und weiteren Hausmitteln entfernst du hartnäckige Reste ganz einfach.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Das Reinigen von Töpfen ist oft eine aufwendige und zeitraubende Arbeit. Doch mit den richtigen Hausmitteln kannst du auch stark anhaftende Verschmutzungen und Angebranntes vollständig und zuverlässig entfernen. So erstrahlen deine Töpfe wieder in neuem Glanz.

Die folgenden Tipps und Tricks haben den Vorteil, dass du auf aggressive, chemische Reiniger verzichten kannst. Ausserdem kannst du dir das Schrubben der Töpfe und Pfannen mit Stahlwolle ersparen, das zu Beschädigungen und Abnutzung der Oberfläche führen könnte.

1 Angebranntes einweichen

Angebrannte Stellen in Pfannen und Töpfen solltest du zunächst mit warmem Wasser einweichen. Tipp: Zusätzlich kannst du etwas Spülmittel hinzugeben, das eine fettlösende Wirkung entfaltet. Warte einige Minuten und fahre dann mit der Reinigung fort. Du wirst merken, dass sich angebrannte Reste nach dem Einweichen erheblich leichter lösen lassen.

2 Töpfe mit Backpulver reinigen

Backpulver enthält Natron, das Ablagerungen und Angebranntes lösen kann. Erstelle mit etwas Wasser eine zähflüssige Backpulverpaste und gib diese direkt auf die angebrannten Stellen. Anschliessend erhitzt du den Topf kurz. Lass das Backpulver danach etwa eine Stunde lang einwirken. Anschliessend lässt sich die angebrannte Kruste leicht ablösen und du musst den Topf nur noch mit Spülmittel ausspülen.

3 Wie reinigst du Töpfe aus Edelstahl?

Angebranntes bildet in Edelstahltöpfen oft eine hartnäckige schwarze Schicht. Diese kannst du mit hoch konzentriertem Spülmaschinenpulver oder Spülmaschinentabs lösen. Wiederhole den Vorgang, wenn nötig.

Nach dieser Art der Reinigung sind Töpfe aus Edelstahl oft matt und stumpf. Doch mit verdünntem Essig oder Zitronensäure kannst du ihnen schnell ihren alten Glanz zurückgeben. Verwende ein mit Säure getränktes Tuch und reibe damit gründlich über den Topf. Anschliessend spülst du den Topf mehrmals mit kaltem Wasser ab.

4 Wie reinigst du Töpfe aus Aluminium?

Töpfe aus Aluminium sind etwas empfindlicher als Modelle aus Edelstahl. Am besten kannst du sie mit einer Essiglösung reinigen. Mische dafür Wasser mit Essig und zwei Esslöffel Salz. Wähle ein Verhältnis von einem Drittel Essig zu zwei Dritteln Wasser. Gib die Lösung in den Topf und lass das Ganze einige Minuten köcheln. Dadurch lösen sich Anhaftungen und Angebranntes zuverlässig von Boden und Rand.

Vergiss allerdings nicht, das Fenster zu öffnen oder die Dunstabzugshaube einzuschalten, um den beissenden Essiggeruch loszuwerden.

5 Kannst du angebrannte Töpfe in der Spülmaschine reinigen?

Die meisten Töpfe sind zwar spülmaschinengeeignet. Allerdings lassen sich angebrannte Reste in der Spülmaschine meistens nicht vollständig entfernen. Greife deshalb zu folgender Alternative: Gib einen halben Spülmaschinentab in den Topf und löse ihn mit heissem Wasser auf. Lass die Lösung eine halbe Stunde einwirken. Danach sollten sich Anhaftungen und Verschmutzungen leicht und vollständig entfernen lassen.

Achtung: Verwende auch bei dieser Methode keinen Stahlschwamm! Dieser verursacht auf dem Boden und an den Rändern kleine Kratzer, durch die Kochgut leichter festklebt. Schonender kannst du den Topf mit Kunststoffschwämmen oder einer Spülbürste behandeln.