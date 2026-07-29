Sie sind flauschig, makellos und vor allem: weiss. In fast jedem Hotelzimmer liegen strahlend weisse Handtücher. Das hat nicht nur mit Hygiene zu tun, sondern ist Kalkül.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weisse Handtücher in Hotels sind strategisch gewählt – wegen Hygiene und Vertrauensbildung

Weiss ermöglicht effiziente Reinigung und einfachen Ersatz beschädigter Handtücher

Hotels sparen Zeit und Geld, Weiss symbolisiert Luxus und Ordnung

Natalie Zumkeller

Wer ins Hotelzimmer kommt, sieht sie sofort im Bad oder auf dem Bett liegen: weisse Handtücher. Viele Gäste glauben, das sei reine Hygienesache. Doch hinter dem weissen Stoff steckt eine clevere Strategie, wie Experten dem Portal blic.rs verraten.

Erstens schaffen sie Vertrauen. Auf weissem Stoff sind Flecken sofort sichtbar. Das zwingt Hoteliers, ihre Wäsche sauber zu halten – und gibt dem Gast ein sicheres Gefühl von hoher Qualität.

Einfachere Reinigung, schnellerer Ersatz

Zweitens punktet die einfache Reinigung. Weisse Tücher lassen sich bei extrem hohen Temperaturen kochen und problemlos bleichen. Keine Farbe kann auswaschen, nichts verblasst ungleichmässig. Das macht die Pflege von riesigen Wäschebergen effizienter und schneller.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Drittens geht es um den Ersatz. Geht ein Tuch kaputt, muss das Personal nicht nach dem exakt passenden Farbton oder Muster suchen. Ein neues weisses Handtuch fügt sich nahtlos in den Bestand ein. Das spart Zeit und Geld.

Die Waschregel zum Energiesparen

Zudem steht Weiss seit jeher für Luxus, Frische und Ordnung. Kein Wunder also, setzen Hotels weltweit auf diesen simplen, aber genialen Standard.

Einziger Haken an der weissen Pracht: Die ständige Kochwäsche frisst enorm viel Energie. Deshalb setzen viele Hotels heute auf die Mithilfe der Gäste. Die eiserne Regel: Liegt das Tuch am Boden, gibts ein frisches. Hängt es am Haken, wird es nochmals benutzt. Das schont die Umwelt – und senkt die Kosten für das Hotel noch weiter.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.