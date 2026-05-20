Frisch gemachtes Bett, gefaltete Handtücher und ein angenehmer Duft: Hotelzimmer wirken auf den ersten Blick meist sauber und hygienisch. Doch selbst in guten Hotels verstecken sich an vielen Stellen überraschend viele Bakterien und Keime.

Diese Dinge im Hotelzimmer sind oft schmutziger als gedacht

Diese Dinge im Hotelzimmer sind oft schmutziger als gedacht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studien zeigen: Hotelzimmer sind oft stärker mit Keimen belastet als gedacht

Besonders schmutzig: Fernbedienungen, Teppiche, Liftknöpfe und dekorative Kissen

Liftknöpfe teils bis zu 10-mal schmutziger als WC-Türklinken

Blick Lifestyle

Hotelzimmer werden zwar zwischen den Gästen gereinigt, doch gründliche Desinfektion jeder einzelnen Oberfläche ist im stressigen Alltag des Personals oft kaum möglich. Gerade häufig berührte Alltagsgegenstände bleiben deshalb oft stärker belastet, als viele Reisende denken. Besonders einige gelten laut Untersuchungen als echte Problemzonen.

Diese Stellen gelten als besonders schmutzig

Besonders kritisch sind laut verschiedenen Untersuchungen Gegenstände, die viele Menschen täglich anfassen. Dazu gehören:

Fernbedienungen

Lichtschalter

Türgriffe

Wasserhähne

Hoteltelefone

Knöpfe im Lift

Gerade Fernbedienungen gelten seit Jahren als einer der grössten Keimfänger im Hotelzimmer.

Auch Gläser, Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Minibars sollten nicht blind vertraut werden. Sie werden zwar gereinigt – aber nicht immer besonders gründlich.

Vorsicht bei Teppichen und Deko-Kissen

Viele Keime sammeln sich ausserdem auf Textilien, die nicht nach jedem Gast komplett gewaschen werden.

Dazu gehören:

Tagesdecken

dekorative Kissen

Vorhänge

Teppiche

Vor allem Teppichböden speichern Staub, Haare und Schmutz besonders lange. Experten raten deshalb davon ab, im Hotelzimmer barfuss herumzulaufen.

Auch zusätzliche Decken oder Zierkissen sollte man besser nicht direkt ans Gesicht nehmen.

Luxus-Hotels sind nicht automatisch hygienischer

Ob Drei- oder Fünf-Sterne-Hotel: Keime gibt es überall. Der Unterschied liegt oft eher beim Service als bei der vollständigen Keimfreiheit.

Studien zeigen sogar, dass manche Oberflächen im Hotel deutlich stärker belastet sein können als typische Stellen im eigenen Zuhause. So sollen Liftknöpfe teils um ein Vielfaches schmutziger sein als WC-Türklinken.

Keine Panik – aber etwas Vorsicht schadet nicht

Experten betonen allerdings auch: Niemand muss deswegen in Angst verfallen. Der menschliche Körper kommt mit den meisten Bakterien problemlos zurecht.

Trotzdem kann es sinnvoll sein:

Desinfektionstücher mitzunehmen

Hände regelmässig zu waschen

Gläser oder Wasserkocher kurz auszuspülen

nicht barfuss zu laufen

Mit ein paar einfachen Vorsichtsmassnahmen lässt sich das Risiko leicht reduzieren – ohne dass die Ferien gleich zur Keim-Schleuder werden.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.