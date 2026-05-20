Darum gehts
- Studien zeigen: Hotelzimmer sind oft stärker mit Keimen belastet als gedacht
- Besonders schmutzig: Fernbedienungen, Teppiche, Liftknöpfe und dekorative Kissen
- Liftknöpfe teils bis zu 10-mal schmutziger als WC-Türklinken
Hotelzimmer werden zwar zwischen den Gästen gereinigt, doch gründliche Desinfektion jeder einzelnen Oberfläche ist im stressigen Alltag des Personals oft kaum möglich. Gerade häufig berührte Alltagsgegenstände bleiben deshalb oft stärker belastet, als viele Reisende denken. Besonders einige gelten laut Untersuchungen als echte Problemzonen.
Diese Stellen gelten als besonders schmutzig
Besonders kritisch sind laut verschiedenen Untersuchungen Gegenstände, die viele Menschen täglich anfassen. Dazu gehören:
- Fernbedienungen
- Lichtschalter
- Türgriffe
- Wasserhähne
- Hoteltelefone
- Knöpfe im Lift
Gerade Fernbedienungen gelten seit Jahren als einer der grössten Keimfänger im Hotelzimmer.
Auch Gläser, Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Minibars sollten nicht blind vertraut werden. Sie werden zwar gereinigt – aber nicht immer besonders gründlich.
Vorsicht bei Teppichen und Deko-Kissen
Viele Keime sammeln sich ausserdem auf Textilien, die nicht nach jedem Gast komplett gewaschen werden.
Dazu gehören:
- Tagesdecken
- dekorative Kissen
- Vorhänge
- Teppiche
Vor allem Teppichböden speichern Staub, Haare und Schmutz besonders lange. Experten raten deshalb davon ab, im Hotelzimmer barfuss herumzulaufen.
Auch zusätzliche Decken oder Zierkissen sollte man besser nicht direkt ans Gesicht nehmen.
Luxus-Hotels sind nicht automatisch hygienischer
Ob Drei- oder Fünf-Sterne-Hotel: Keime gibt es überall. Der Unterschied liegt oft eher beim Service als bei der vollständigen Keimfreiheit.
Studien zeigen sogar, dass manche Oberflächen im Hotel deutlich stärker belastet sein können als typische Stellen im eigenen Zuhause. So sollen Liftknöpfe teils um ein Vielfaches schmutziger sein als WC-Türklinken.
Keine Panik – aber etwas Vorsicht schadet nicht
Experten betonen allerdings auch: Niemand muss deswegen in Angst verfallen. Der menschliche Körper kommt mit den meisten Bakterien problemlos zurecht.
Trotzdem kann es sinnvoll sein:
- Desinfektionstücher mitzunehmen
- Hände regelmässig zu waschen
- Gläser oder Wasserkocher kurz auszuspülen
- nicht barfuss zu laufen
Mit ein paar einfachen Vorsichtsmassnahmen lässt sich das Risiko leicht reduzieren – ohne dass die Ferien gleich zur Keim-Schleuder werden.
Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.