All-Inclusive wirkt auf den ersten Blick wie das perfekte Rundum-sorglos-Paket. Doch zwischen Buffet, Pool und Strand verstecken sich oft Kosten, mit denen viele Reisende nicht rechnen – und die den Ferienkomfort schnell trüben können.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine Influencerin warnt: «All-Inclusive» heisst nicht immer alles inklusive

Versteckte Kosten wie für Liegen, WLAN oder Premium-Getränke sind üblich

Schweizer Reisende sollten Bewertungen prüfen, um Enttäuschungen vorzubeugen

Blick Lifestyle

All-inclusive klingt nach maximaler Erholung: ankommen, abschalten, essen und trinken, ohne nachzudenken. Doch wer so eine Reise bucht, merkt schnell: nicht jedes «alles inklusive» hält auch, was es verspricht. Eine Reise-Influencerin zeigt, worauf man achten sollte, damit die Ferien wirklich entspannt werden.

Komfort klingt überall gleich – ist es aber nicht

Für viele Reisende ist All-inclusive der Inbegriff von sorgenfreien Ferien. Drei Mahlzeiten am Tag, Snacks zwischendurch, unbegrenzt Getränke, oft dazu Pools, Animation oder ein Fitnessraum – die Liste wirkt auf den ersten Blick komplett.

Doch genau hier liegt der Haken: Was wirklich im Preis enthalten ist, unterscheidet sich von Hotel zu Hotel teils massiv. Und genau das wird vielen erst vor Ort bewusst.

Bewertungen sagen oft mehr als Hochglanzbilder

Ein zentraler Tipp der Influencerin: Verlasse dich nicht blind auf Reiseportale oder die Beschreibung des Veranstalters.

Stattdessen empfiehlt sie Plattformen wie Google oder Tripadvisor. Dort würden Gäste deutlich ehrlicher schildern, wie Sauberkeit, Essen und Service tatsächlich sind – unabhängig von Marketingversprechen.

Gerade für Reisende, die höhere Qualitätsstandards gewohnt sind, kann das einen grossen Unterschied machen.

Essen und Getränke entscheiden über das Feriengefühl

Ein Punkt, der oft unterschätzt wird: die Qualität der Verpflegung.

Fotos von Buffets oder Restaurants können täuschen, sagt die Expertin. Viel wichtiger seien echte Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Gäste.

Auch bei Getränken lohnt sich ein genauer Blick: Während manche Hotels hochwertige Cocktails anbieten, gibt es anderswo stark eingeschränkte Karten oder einfache Mischgetränke.

Versteckte Kosten bei Liegen und Extras

Ein Punkt, der viele Reisende überrascht: Auch im «All-Inclusive»-Urlaub ist längst nicht alles automatisch im Preis enthalten. Gerade bei Strand- und Poolurlauben lohnt sich ein genauer Blick ins Kleingedruckte.

Typische Zusatzkosten, die in Hotels immer wieder auftauchen:

Sonnenliegen und Sonnenschirme am Strand: teils nur in bestimmten Hotelzonen gratis, ausserhalb kostenpflichtig.

Handtücher für Pool oder Strand: manchmal nur gegen Kaution oder tägliche Gebühr erhältlich.

Premium-Getränke: Markenalkohol, Cocktails oder frisch gepresste Säfte oft nur gegen Aufpreis.

Minibar im Zimmer: Selbst bei All-inclusive häufig nicht komplett inkludiert.

WLAN im Hotel: in manchen Anlagen nur in der Lobby gratis, im Zimmer kostenpflichtig

Spa- und Wellnessangebote: Massagen, Sauna oder Hamam meist zusätzlich zu bezahlen.

Sportaktivitäten: etwa Jetski, Tauchen oder Tennisplätze mit Gebühren.

Spätes Check-out oder Zimmer-Upgrade. Komfort-Extras, die schnell ins Geld gehen können.

Gerade diese scheinbaren Kleinigkeiten summieren sich im Ferienalltag schnell. Wer vorher weiss, welche Leistungen wirklich inklusive sind, erlebt im Resort deutlich weniger böse Überraschungen.

Infrastruktur genau prüfen – besonders für Familien

Neben Essen und Zimmern spielt auch das Angebot des Hotels eine grosse Rolle.

Vor der Buchung sollte man prüfen, ob folgende Punkte passen:

Kinderanimation oder Betreuung

Fitness- und Sportangebote

Spa- oder Wellnessbereiche

Allgemeine Freizeitmöglichkeiten

Gerade für Familien oder längere Aufenthalte kann das entscheidend sein, ob die Ferien abwechslungsreich oder schnell eintönig werden.

Zimmer sind oft der grösste Realitätstest

Ein weiterer wichtiger Punkt: die Hotelzimmer selbst.

Die Influencerin rät, sich nicht nur auf offizielle Fotos zu verlassen. Entscheidend seien Details wie:

Zustand und Grösse des Badezimmers

Allgemeiner Standard der Einrichtung

Aussicht aus dem Zimmer

Lärmpegel oder Lage im Hotel

Das Fazit der Expertin ist klar: «Ich möchte mich im Urlaub nicht schlechter fühlen als zu Hause.»

Besser vergleichen statt später ärgern

Statt sich nur vom Begriff «All-inclusive» blenden zu lassen, empfiehlt sie eine systematische Auswahl. Wer Hotels nach klaren Kriterien vergleicht, erkennt schneller, welches Angebot wirklich passt – und vermeidet Enttäuschungen vor Ort.

Für Reisende aus der Schweiz gilt dabei besonders: Ein genauer Blick vor der Buchung spart oft nicht nur Geld, sondern auch Nerven im Ferienresort.





Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.