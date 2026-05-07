Zwischen Pinienwald, Privatstränden und Michelin-Küche hat sich das Sani Resort auf Chalkidiki zur vielleicht luxuriösesten Ferienwelt des Mittelmeers entwickelt. Jetzt investiert die griechische Ikone erneut – und setzt noch stärker auf Design und Genuss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sani Resort bietet Luxusferien in Chalkidiki mit fünf individuellen Hotelanlagen

Schweizer Koch Daniel Humm kocht vom 10. Juli bis 7. August

Preise von 200 bis 16'000 Fr. pro Nacht, viele Angebote inklusive

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Für Sani-Kenner und -Fans vorab: Viel wurde in die neue Saison gesteckt. Zwischen Sani Beach und Sani Club am Südzipfel der grosszügigen Anlage ist neu ein Strandweg. Unlängst noch eine verwilderte Zone, kaufte Sani das Land auf und verwandelte die Meile in eine lauschige Strandpromenade. Zudem wurde die Edel-Luxusanlage Sani Asterias weiter verfeinert, und das Resort setzt insgesamt auf mehr Design, mehr Kulinarik und noch individuellere Gästeerlebnisse inmitten der Natur von Chalkidiki.

Kiefernwälder, kristallklare Ägäis, viel Strand, endlose Freizeitangebote und fünf Luxushotels – das Sani Resort, eine knappe Autostunde südlich von Thessaloniki, ist eine Welt für sich.

Eine Art Club Med in expandierter Luxusversion. Wer Sani gesehen und erlebt hat, wird wohl nirgendwo auf der Welt eine vergleichbare Ferienanlage finden. Das hat seinen Preis. Übernachtungen mit allem Inklusive rangieren von rund 200 Franken pro Nacht in der Nebensaison bis fast 16'000 Franken pro Nacht für die exquisiteste Asterias-Strandvilla.

Ein Hauch von St. Tropez

Dazwischen liegt eine breite Angebotspalette – von stilvollen Zimmern bis zur privaten Villenwelt. Für ein Budget, wie man es von Skiferien kennt, wird eine Verwöhnklasse geboten, die ihresgleichen sucht. Wer kann, bucht im Porto Sani ein Villa-Obergeschoss mit Blick über die Marina. Was gibt es Schöneres, als vom eigenen Sofa auf der Veranda über den eleganten Yachthafen mit Restaurants, Boutiquen und entspannter Atmosphäre zu blicken? Fast wie St. Tropez oder Cannes – nur auf griechisch, und natürlich alles autofrei.

Auch wer in der Anlage günstiger logiert, hat Zugang zur Fülle von Einrichtungen und Angeboten. Sani-Gästen bleibt ohnehin nicht viel Zeit, in den eigenen vier Ferienwänden zu verbringen. Uhren scheinen in der Sani-Welt irgendwie immer schneller zu laufen: Eben hat man reichlich gefrühstückt und etwas Fitness getrieben, einen Kurs oder einen Ausflug gemacht – und schon ruft das Abendessen, obwohl man doch noch dieses Freizeitangebot und jene Aktivität einplanen wollte. Und das meiste ist inklusive.

Geheimtipp

Das Sani Resort zum Saisonbeginn oder -ende zu besuchen ist der Geheimtipp. Die Preise betragen ein Viertel oder gar ein Fünftel der Hochsaison. Man hat die Traumanlage praktisch für sich – und das Angebot ist nahezu dasselbe wie in der Hochsaison.

Man geniesst Spitzenküche und isst nach Wahl in verschiedenen Restaurants – ebenfalls inbegriffen in den meisten Arrangements. Kein Abwägen von Preisen, kein Zücken der Kreditkarte. Man speist nach Belieben und geniesst vollste Verwöhnung vom Feinsten – was treue Gäste Jahr für Jahr zur Neubuchung animiert. Nicht ganz günstig, weshalb es sich lohnt, frühzeitig zu buchen.

Gerade für Familien und Kinder ist Sani ein Paradies, wobei die Anlagen so grosszügig und Pools und Strandliegen so zahlreich sind, dass nirgendwo Kinderlärm die Idylle trübt. Sorgenfreie Sicherheit wird im hellenischen Mikrokosmos mit Blick auf den Olymp grossgeschrieben. Vom Check-in bis zur Abreise bewegt man sich in einer wohlbehüteten Traumferienwelt – einer der Hauptgründe, weshalb viele Gäste für Ferien am Mittelmeer gerne etwas tiefer in die Tasche greifen.

Schweizer Kochstar Daniel Humm am Sani-Herd

Dazu offeriert das Sani Resort Sonderprogramme, die jedes Jahr variieren. Diesen Sommer exklusiv: der Schweizer Daniel Humm, einer der renommiertesten Köche der Welt. Als Chef und Inhaber des legendären Eleven Madison Park führte er das Restaurant zu drei Michelin-Sternen und an die Spitze der globalen Gastronomie.

Mit Humm und vier weiteren einflussreichen Michelin-Spitzenköchen wird das Sani Resort vom 10. Juli bis 7. August zum Hotspot für Feinschmecker. Jeden Freitagabend gibt es exklusive Degustationsmenüs mit Blick auf die Ägäis – kreativ, limitiert und auf höchstem Niveau. Begleitet von erlesenen Weinen und exklusiven Side-Events wird der Sommer in Chalkidiki zum Gourmet-Highlight. Humm schliesst die Reihe am 7. August mit einem exquisiten Mehrgänge-Erlebnis ab.

Robert Plant und Vicky Leandros

Dazu sorgen diesen Sommer Musiklegenden für Gänsehaut – und eine Prise Nostalgie: Am 11. Juli eröffnet Rock-Ikone Robert Plant (77), Leadsänger von Led Zeppelin, das traditionelle Sani-Open-Air-Festival. Am 15. August dann Vicky Leandros (73), eine der grossen Schlagersängerinnen Europas – neben weiteren musikalischen Sommerabenden, die garantiert unter die Haut gehen.

Das Sani Resort liegt rund 45 Minuten südlich von Thessaloniki. Swiss und Aegean fliegen die zweitgrösste Stadt Griechenlands täglich ab Zürich an.

Dieser Bericht entstand im Rahmen einer Pressereise.