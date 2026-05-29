Viele Passagiere machen im Flugzeug denselben Fehler – und merken nicht, wie gefährlich er im Ernstfall werden kann. Eine Flugbegleiterin warnt nun eindringlich davor:

Dieser Fehler im Flugzeug kann im Notfall Leben kosten

Dieser Fehler im Flugzeug kann im Notfall Leben kosten

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Viele Passagiere ignorieren Sicherheitsregeln und nehmen im Notfall Gepäck mit

Handgepäck blockiert Fluchtwege und gefährdet Sicherheit aller Passagiere

Flugzeuge müssen laut Vorschrift in 90 Sekunden evakuiert werden können

Blick Lifestyle

Fliegen gilt statistisch zwar als sehr sichere Art zu reisen, trotzdem haben viele Menschen Angst vor Notfällen in der Luft. Genau deshalb gelten an Bord strenge Sicherheitsregeln – auch wenn sie manchen Passagieren übertrieben erscheinen.

Laut Flugbegleiterin Linda Palej ignorieren jedoch viele Reisende eine der wichtigsten Vorschriften überhaupt: Im Notfall versuchen sie trotzdem, ihren Koffer oder Rucksack mitzunehmen.

Handgepäck kann Fluchtwege blockieren

Das Problem dabei: Schon wenige Sekunden Verzögerung können bei einer Evakuierung dramatische Folgen haben.

Koffer und Taschen können:

Gänge blockieren, andere Passagiere verletzen oder sogar die Notrutschen beschädigen. Auch kann der Griff zum Handgepäck Panik und Stau verursachen.

Besonders gefährlich wird es an den Notausgängen. Dort reicht laut Experten bereits ein einzelner liegengebliebener Koffer, um den Fluchtweg massiv zu behindern.

Flugzeuge müssen innert 90 Sekunden evakuiert werden

Internationale Sicherheitsvorschriften schreiben vor, dass ein Flugzeug mit mehr als 44 Sitzplätzen innerhalb von maximal 90 Sekunden vollständig evakuiert werden können muss – selbst bei Dunkelheit oder blockierten Ausgängen.

Deshalb weisen Crews vor jedem Flug darauf hin, im Ernstfall alles zurückzulassen.

Trotzdem zeigen Videos von echten Evakuierungen immer wieder Passagiere, die noch Gepäckfächer öffnen oder Rollkoffer hinter sich herziehen.

Die Flugbegleiterin kritisiert dieses Verhalten scharf. Wer beim Verlassen des Flugzeugs zuerst an sein Gepäck denke, gefährde nicht nur sich selbst, sondern alle anderen an Bord.

Denn im schlimmsten Fall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Menschen rechtzeitig aus dem Flugzeug kommen.

Deshalb sollte man die Sicherheitsanweisungen ernst nehmen

Viele Regeln an Bord wirken im Alltag unbequem oder unnötig – etwa aufrechte Sitzlehnen, geschlossene Tische oder das Verstauen loser Gegenstände. Tatsächlich dienen sie aber genau dazu, eine schnelle Evakuierung zu ermöglichen.

Sicherheitsexperten betonen deshalb immer wieder: Im Notfall zählt nur eines – so schnell wie möglich raus aus dem Flugzeug. Das Handgepäck sollte dabei immer zurückbleiben.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.