Handtuch an Handtuch oder lieber ein paar Meter Abstand? Eine Diskussion auf Reddit zeigt: Beim Platz am Strand gehen die Vorstellungen weit auseinander. Für manche sind wenige Zentimeter okay – andere wollen gleich mehrere Meter Privatsphäre.

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Sommer, Sonne, volle Strände. Und plötzlich liegt das Handtuch des Nachbarn verdächtig nah am eigenen. Doch wie viel Abstand ist eigentlich angemessen? Genau diese Frage hat auf Reddit eine überraschend grosse Diskussion ausgelöst. Die Antworten reichen von ein paar Zentimetern bis zu mehreren Metern.

«Wenn ich deine Pickel sehe, bist du zu nah»

Einige Strandbesucher nehmen die Sache mit dem persönlichen Abstand offenbar ziemlich locker. Einer schlug scherzhaft vor, dass der Abstand zwischen zwei Handtüchern nicht grösser sein müsse als die Fugen zwischen den Platten.

Andere sehen das deutlich anders: Ein Nutzer brachte seine persönliche Grenze besonders bildhaft auf den Punkt: Wenn er die Pickel auf der Stirn oder Essensreste zwischen den Zähnen des Nachbarn sehen könne, sei dieser definitiv zu nah.

Warum liegen alle direkt am Wasser?

Ein häufiges Ärgernis: Selbst wenn hinter den vordersten Reihen noch jede Menge Platz wäre, drängen sich viele Badegäste möglichst nah ans Wasser. Ein Nutzer berichtete von einem Erlebnis in Griechenland. Hinter seiner Gruppe seien noch rund 60 Meter freie Fläche gewesen – trotzdem hätten sich andere Badegäste dicht an dicht direkt neben ihre Handtücher gelegt.

Der Grund liegt auf der Hand: Niemand möchte weit vom Meer entfernt liegen. Doch genau dadurch wird der Platz in der ersten Reihe schnell knapp.

Vom Handtuch bis zum Fusskontakt

Manche Erfahrungen aus der Reddit-Diskussion sind deutlich weniger harmlos. Ein Nutzer berichtete, dass andere Badegäste ihr Handtuch so nah an seines gelegt hätten, dass es sogar über seinen Füssen lag. Andere ärgern sich vor allem darüber, wenn jemand einen winzigen freien Zwischenraum zwischen zwei bereits belegten Plätzen entdeckt und dort unbedingt noch ein Handtuch hineinquetscht.

Das Problem: Dann bleibt kaum noch Platz, um die Beine auszustrecken oder sich umzudrehen.

Drei bis vier Meter Abstand? Für manche ein Muss

Am anderen Ende des Spektrums stehen jene, denen selbst ein Meter Abstand zu wenig ist. Ein Reddit-Nutzer erklärte, dass er mindestens drei bis vier Meter Abstand bevorzuge. Wenn das nicht möglich sei, verzichte er lieber ganz auf den Strand. Seine Lösung: Er reist ausserhalb der Hauptsaison und sucht bewusst weniger überfüllte Strände.

Denn nicht nur Handtücher brauchen Platz. Familien bringen häufig zusätzlich Liegestühle, Sonnenschirme, Taschen und anderes Strandzubehör mit.

Eine offizielle Abstandsregel gibt es nicht

Eine allgemeingültige Regel, wie viel Platz zwischen zwei Handtüchern liegen muss, gibt es nicht. Entscheidend sind vor allem die Situation und die Auslastung des Strandes: Ist der Strand fast leer, wirkt es rücksichtslos, sich direkt neben jemanden zu legen. Wird es hingegen immer voller, lässt sich ein kleinerer Abstand kaum vermeiden.

Eine einfache Faustregel hilft trotzdem: Wer noch ausreichend Platz hat, sollte anderen etwas persönlichen Raum lassen. Und wenn der Strand bereits voll ist, sollte man möglichst vermeiden, bestehende Plätze unnötig einzuengen.

Denn am Ende gilt wohl das einfachste Strandgesetz: Ein bisschen Abstand schadet niemandem – vor allem dann nicht, wenn man dafür nicht unbedingt die letzte freie Stelle direkt am Wasser ergattern muss.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.