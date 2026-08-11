Ob im Koffer auf Reisen oder in der Handtasche im Alltag: Läuft Shampoo, Sonnencreme oder Lipgloss aus, ist der Ärger gross. Besonders wenn das Ledertäschli etwas abbekommt oder die Kleider im Koffer verschmutzt werden. Ein simpler Trick kann dir diesen Ärger ersparen:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luftballon-Trick schützt im Koffer vor auslaufenden Flüssigkeiten wie Shampoo.

Ein abgeschnittener Ballon über Flaschenverschlüssen verhindert das Auslaufen effektiv.

Ballons wiegen kaum etwas und kosten wenige Franken in Supermärkten.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Du bist endlich am Ferienort angekommen, öffnest den Koffer und dann das: Dein Shampoo ist ausgelaufen, die Sonnencreme hat sich über deine Kleider verteilt oder der Make-up-Entferner hat die Kosmetiktasche verklebt. Wie ärgerlich!

Eine kleine undichte Flasche kann im Koffer schnell für eine grosse Sauerei sorgen. Genau deshalb lohnt es sich, beim Packen einen ungewöhnlichen Gegenstand einzustecken: Luftballons.

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Der Luftballon-Trick ist erstaunlich einfach

Du brauchst dafür keine speziellen Reise Gadgets. Ein paar normale Luftballons reichen. (Diese bekommst du übrigens in den meisten Supermärkten für wenig Geld in der Party-Abteilung.)

Schneide vom Ballon den oberen Teil ab. Übrig bleibt ein elastisches Stück Gummi. Dieses kannst du über den Verschluss deiner Flasche ziehen.

Der Gummi liegt dabei möglichst eng über dem Deckel und der Verschlussstelle. Sollte sich der Deckel während der Reise etwas lösen, bildet der Ballon eine zusätzliche Schutzschicht.

Der Trick eignet sich für alle möglichen Flüssigkeiten wie Shampoo, Duschgel, Sonnencreme, Parfüm oder Make-up-Entferner. Aber auch bei Cremetöpfen und für Getränke im Handgepäck kann dieser Trick angewendet werden. So läuft garantiert nichts aus.

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Weiterer Pluspunkt: Du findest deine Sachen schneller

Die Ballons können dir sogar noch auf eine andere Weise helfen: Verwendest du verschiedene Farben, kannst du deine Flaschen leichter unterscheiden. So könntest du zum Beispiel alle Pflegeprodukte mit grünen Ballons sichern und Shampoo und Duschgel mit blauen. Die Kindersachen werden gelb und medizinische Produkte rot?

Das klingt nach einer Kleinigkeit. Wenn dein Koffer auf Reisen allerdings bis oben vollgepackt ist, das Licht im Bad des Hotels schlecht ist, oder es einfach mal schnell gehen muss, kann genau das ziemlich praktisch sein.

Noch ein Schutz für den Notfall

Ganz auf den Ballon solltest du dich trotzdem nicht verlassen. Kontrolliere vor dem Packen, ob alle Verschlüsse richtig zugedreht sind.

Bei Flüssigkeiten kannst du zusätzlich einen verschliessbaren Plastikbeutel verwenden. Falls doch etwas ausläuft, bleibt die Sauerei zumindest auf diesen Bereich begrenzt.

Auch im Alltag ist dieser Trick wertvoll

Der Trick ist übrigens nicht nur auf Reisen nützlich. Auch im Alltag kann er dir klebrige Überraschungen ersparen:

In deiner Handtasche kannst du damit Handcreme, Parfüm oder Make-up sichern. Auch eine angebrochene Getränke-Flasche lässt sich zusätzlich schützen. Und in der Badetasche halten Sonnencreme, Duschgel oder andere Flüssigkeiten den Tag ohne Auslaufen durch. Auch Mascara bleibt luftdicht verpackt, das schützt ihn vor dem Eintrocknen..

Ballons brauchen kaum Platz und sind schnell und kinderleicht über den Verschluss gezogen. Ein kleines Hilfsmittel also, das nicht nur im Koffer, sondern auch im Alltag nützlich sein kann.

Reibungslos, einfach und sicher

Ein paar Ballons können im Ernstfall deine Feriengarderobe oder deinen Abend im Ausgang retten. Und es ist nur ein kleiner Handgriff, der dir am Ende im besten Fall eine ziemlich grosse Sauerei erspart.