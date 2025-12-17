Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Beim Boarding scannst du dein Ticket oder lässt es scannen. Ein Alarm ertönt, und die wunderbarsten Worte erklingen in deinen Ohren: «Sie erhalten ein Upgrade für die Businessclass.» Ob es passiert, ist Schicksal – doch mit den richtigen Tricks kannst du nachhelfen. Reisespezialisten wissen das. Wir haben die besten Tipps zusammengetragen – aber ohne Garantie. Viel Erfolg!

1 Fliege nie ohne Vielflieger-Mitgliedschaft

Wenn du mit einer Airline fliegst, ohne Mitglied ihres Vielfliegerprogramms zu sein, ist ein Gratis-Upgrade so gut wie ausgeschlossen. Du bist dann nicht «im System» registriert – quasi ein Fremder. Ohne Mitgliedschaft kannst du auch keine Meilen sammeln, mit denen du ein Upgrade kaufen könntest. Miles & More (Swiss, Lufthansa, Austrian Airlines) ist zum Beispiel Teil der Star Alliance, und deine Meilen werden auch dann gutgeschrieben, wenn du mit einer anderen Mitgliedsairline wie Thai oder United unterwegs bist.

2 Halte den Dresscode ein

Wenn du auf ein Gratis-Upgrade hoffst, solltest du so gute Manieren haben, dass du unter den Passagieren, die für eine höhere Klasse bezahlt haben, nicht negativ auffällst. Dazu gehört auch, dass du dich entsprechend kleidest. Jogginghosen und ausgeleierte Hoodies sind keine gute Wahl. Männer sind mit Hemd, Jackett und Stoffhose gut beraten, Frauen mit Bluse, Blazer und Stoffhose. Saubere, neuwertige Sneaker sind akzeptabel, mit Lederschuhen gehst du auf Nummer sicher. Grundsätzlich gilt: lieber etwas over- als underdressed. Inspiration gefällig: «Casual Chic» in eine Suchmaschine eingeben.

3 Bezahle mehr für deinen Economy-Sitzplatz

Mit einem Schnäppchenticket hast du die schlechtesten Chancen für ein Upgrade. Leider stehen deine Chancen auch nicht gut, wenn du den regulären Preis bezahlt hast. Gib lieber etwas mehr Geld aus für einen möglichst guten Sitzplatz oder – noch besser – für Premium-Economy mit mehr Beinfreiheit. Prüfe die Optionen deiner Airline: Bei Air France bietet die Premium-Economy – früher «Alizé» – zum Beispiel elektronisch verstellbare Sitze, hochwertigeres Essen als in der regulären Economy und Trennwände für mehr Privatsphäre. Ein guter Trost, wenn es mit dem erhofften Upgrade nicht klappt.

4 Fragen kostet nichts

Frag beim Check-in höflich nach einem Upgrade in die Businessclass. Wahrscheinlich wirst du gefragt, ob du zahlst oder Meilen einlösen möchtest. Antworte, du hättest gehofft, dass es auch ohne Zusatzkosten gehe. Falls es nicht klappt, versuche es später am Gate noch mal. Manchmal werden Passagiere kurz vor dem Abflug umgebucht, zum Beispiel um Platz für Airline-Mitarbeitende zu schaffen.

5 Sei fordernd, wenn es sich lohnt

Wenn dein reservierter Sitzplatz bereits vergeben ist, solltest du dich nicht mit einer beliebigen Alternative zufriedengeben. Gibt es keinen gleichwertigen Platz, kannst du höflich anmerken, dass du dir angesichts der Unannehmlichkeiten ein Upgrade in die Businessclass wünschen würdest. Dasselbe gilt, wenn sich dein Sitz nicht verstellen lässt oder das Unterhaltungsprogramm nicht funktioniert. Meldest du dich bei einer Überbuchung freiwillig, kannst du oft ein Upgrade aushandeln – am besten sagst du gleich, dass du nur umbuchst, wenn du beim nächsten Flug einen besseren Platz bekommst.

6 Bestelle keine speziellen Mahlzeiten

Bei der Swiss können Passagiere bis 24 Stunden vor Abflug Spezialmenüs bestellen. Zu den 13 Angeboten gehören Menüs für Babys, Vegetarier, Veganer, Muslime, Juden, Hindus und Menschen, die weniger Salz oder Fette zu sich nehmen wollen. Da die Anzahl an Speisen an Bord streng kontrolliert wird, wäre es für eine Airline untypisch, ein Eco-Menü in der Businessclass zu servieren. Passagiere mit Spezialmenüs werden deshalb in der Regel nicht für Upgrades in Betracht gezogen.

7 Auf das richtige Timing am Gate kommts an

Sind vor dem Check-in noch Plätze in der Businessclass frei und zeichnet sich eine Überbuchung in der Economy ab, werden diese Sitze manchmal frühzeitig mit Economy-Passagieren belegt. Wer früh am Flughafen ist, hat die besten Chancen – und sichert sich im schlimmsten Fall zumindest einen guten Platz in der Economy. Eine andere Strategie: so spät wie möglich einchecken und auf eine Sitzplatzreservierung verzichten. Muss die Airline unerwartet auf eine Überbuchung reagieren, stehen die Chancen nicht schlecht, in die Businessclass versetzt zu werden.

8 Wähle Flugzeiten strategisch aus

Wenn eine Strecke mehrmals täglich bedient wird, wähle den Flug, der voraussichtlich am wenigsten gefragt ist. Je nach Ziel kann das ein sehr früher oder später Flug sein – es sei denn, die Route wird stark von Geschäftsreisenden genutzt. In diesem Fall sind gerade diese Zeiten begehrt, und die Businessclass ist ausgebucht. Auf kurzen Strecken wie Zürich–London sind kostenlose Upgrades ohnehin selten. Anders sieht es auf langen Flügen rund um Feiertage oder in den Ferien aus. Weil diese Verbindungen oft überbucht sind, steigt die Chance, ein Upgrade für die Businessclass zu ergattern.

9 Reise alleine

Da Upgrades meist dazu dienen, einzelne freie Plätze zu füllen, stehen die Chancen schlecht, wenn du nicht alleine unterwegs bist. Das Bodenpersonal wird kaum davon ausgehen, dass du dich für ein Upgrade von deiner Begleitung trennen würdest.

10 Habe etwas zu feiern!

Reist du an deinem Geburtstag und erwähnst das beim Check-in, könnte ein gut gelaunter Mitarbeiter dir mit etwas Glück ein kostenloses Upgrade schenken. Ähnlich sieht es für Ehepaare auf Hochzeitsreise aus – sie sind die Einzigen, die eine Chance haben, zu zweit in eine höhere Klasse zu rutschen.

Quellen: Packs Light, Flash Pack, Skyscanner, Momondo, Travelbook, The Points Guy, One Mile at a Time, View from the Wing

Dieser Artikel wurde erstmals am 25. März veröffentlicht.