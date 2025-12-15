Wer mit dem Flugzeug in den Urlaub reist, sollte schlau buchen, denn so lässt sich viel Geld oder Zeit sparen. Auch am Reisetag selber gibt es wichtige Dinge, die den Abflug erleichtern. Diese Tipps rund ums Fliegen minimieren Stress und sparen Geld.

Darum gehts 86% der Reisenden empfinden Fliegen als stressig

Sonntags buchen kann viel Geld sparen

Viele der Befragten sehen Annullierungen als grössten Stressfaktor

Viele Menschen empfinden es als stressig, zu fliegen. Das zeigt auch eine Umfrage von Expedia unter 1000 Flugreisenden aus dem Jahr 2023. Insgesamt 86 Prozent der Reisenden finden das Fliegen anstrengend, 37 Prozent empfinden es sogar als ziemlich oder sehr stressig.

Flüge buchen: Besser Sonntag als Freitag

Die Umfrage zeigt, dass der Stress für 35 Prozent der befragten Flugreisenden nicht erst am Reisetag beginnt, sondern schon bei der Suche nach einem passenden Flugangebot. Hierfür empfiehlt es sich derzeit, sonntags zu buchen: Bei internationalen Flügen kann man bis zu 20 Prozent sparen, wenn man am Sonntag statt freitags bucht.

Abheben: Besser Freitag als Montag

Der Freitag gilt hingegen als der beste Tag für den Abflug. Bei internationalen Flügen lassen sich bis zu 17 Prozent sparen, wenn man sich für diesen Wochentag entscheidet. Montage sollte man hingegen als Tag des Abflugs vermeiden.

Die Flugpreise sind sehr schwankend. Mit einem Vorlauf von vier Monaten hat man die grösste Chance zu sparen. Im Schnitt liegt diese Ersparnis derzeit bei rund 3 Prozent. Preisbeobachtungsfunktionen in Reise-Apps oder auf Buchungsplattformen können hilfreich sein, die aktuellen Preise im Auge zu behalten.

Annullierungen und Verspätungen vermeiden

Annullierte und verspätete Flüge sind bei 57 Prozent der Befragten der Stressfaktor Nummer eins bei Flugreisen. Rein statistisch sind Flüge, die zwischen 9 und 15 Uhr starten, am seltensten von Annullierungen betroffen. Abflüge zwischen 15 und 21 Uhr haben hingegen eine 39 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, storniert zu werden.

Auch die Wahl des Reisemonats macht hinsichtlich Annullierungen oder Verzögerungen einen wesentlichen Unterschied: Der Juli hat jeweils die längsten durchschnittlichen Flugverspätungen von etwa 1 Stunde. Im Januar, April und Mai lag der Durchschnitt dagegen nur bei etwa 40 Minuten.

Tipps für den Reisetag

65 Prozent der Flugreisenden haben laut der Umfrage Angst, ihren Reisepass zu Hause zu vergessen. Damit dies nicht passiert, empfiehlt es sich, wichtige Dokumente bereits ein paar Tage vor Reisebeginn herauszusuchen und an einem prominenten Platz bereitzulegen.

Die Anreise zum Flughafen löst bei fast der Hälfte der Flugreisenden (49 Prozent) Stress aus. Um brenzligen Situationen aus dem Weg zu gehen, sollte man unbedingt etwas mehr Zeit für mögliche Staus oder Verspätungen einplanen.

Am Flughafen selbst verursachen lange Schlangen und Menschenmassen bei 44 Prozent der Flugreisenden Stress. Um dem Gewimmel zu entgehen, empfiehlt es sich, zu weniger nachgefragten Reisezeiten zu fliegen. Der Februar ist gemäss Statistik der ruhigste Monat, und der Dienstag ist der ruhigste Wochentag, was die Flugnachfrage betrifft. An manchen Flughäfen können Reisende zudem vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen.