Nicht jedes Hotelzimmer musst du akzeptieren. Experten erklären, wann du ohne Aufpreis nach einem anderen Zimmer fragen solltest und welchen Fehler viele Gäste dabei machen.

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Ein Hotelzimmer soll im Urlaub ein Ort zum Erholen sein. Doch manchmal trüben Lärm, mangelnde Sauberkeit oder ein ungutes Gefühl die Ferien schon nach der ersten Nacht. Viele Gäste schweigen dann – obwohl sie durchaus das Recht hätten, eine Lösung zu verlangen.

Viele Gäste beschweren sich zu spät

Der häufigste Fehler: Reisende warten zu lange, bevor sie sich an die Rezeption wenden. Wer erst nach mehreren Tagen reklamiert, hat oft schlechtere Chancen auf ein anderes Zimmer. Besser ist es, Probleme sofort anzusprechen. Viele Hotels zeigen sich kulant und bieten ein anderes Zimmer an, wenn noch freie Kapazitäten vorhanden sind.

Zimmer neben Lift oder Treppenhaus können den Schlaf ruinieren

Die Lage des Zimmers spielt eine grosse Rolle für die Erholung. Besonders Zimmer direkt neben einem Lift sind oft unruhig: Ständig gehen Gäste vorbei, Türen öffnen und schliessen sich, und spät zurückkehrende Feriengäste können die Nachtruhe stören. Auch Familien, die morgens früh zum Frühstück oder an den Pool gehen, sorgen in diesen Bereichen häufig für mehr Lärm. Ähnlich problematisch können Zimmer direkt neben Treppenhäusern sein. Sie werden oft als Durchgangsbereiche genutzt und sind stärker von Geräuschen betroffen.

Wenn dir ein ruhiger Schlaf wichtig ist, lohnt es sich deshalb, bereits beim Check-in nach einem Zimmer abseits von Lift und Treppenhaus zu fragen.

Ein ungutes Sicherheitsgefühl reicht als Grund

Du musst dich in deinem Hotelzimmer sicher fühlen. Wenn dir etwas komisch vorkommt, solltest du das ernst nehmen.

Gründe für einen Zimmerwechsel können beispielsweise sein:

Eine defekte oder unsichere Tür

Ein Schloss, das nicht richtig funktioniert

Beschädigte Fenster

Ein ungutes Gefühl wegen der Umgebung oder anderer Gäste

Du musst dein Unbehagen nicht ausführlich rechtfertigen. Sicherheit geht vor. Kontrolliere bei der Ankunft am besten sofort, ob die Tür richtig schliesst und das Schloss funktioniert.

Schmutz im Zimmer musst du nicht akzeptieren

Auch mangelnde Hygiene ist ein legitimer Grund für eine Reklamation.

Dazu gehören beispielsweise:

Ein nicht frisch bezogenes Bett

Ein verschmutztes Badezimmer

Haare oder Rückstände von vorherigen Gästen

Offensichtliche Spuren, dass das Zimmer nicht gründlich gereinigt wurde

Melde solche Mängel möglichst sofort der Rezeption. Oft handelt es sich um einen Fehler beim Reinigungsablauf, der schnell behoben werden kann – oder du erhältst ein anderes Zimmer.

So fragst du höflich nach einem neuen Zimmer

Du musst nicht direkt eine Beschwerde formulieren. Eine freundliche Bitte reicht oft aus.

Zum Beispiel:

«Wir fühlen uns in diesem Zimmer leider nicht ganz wohl. Gibt es eventuell ein ruhigeres Zimmer auf einer anderen Etage?»

Oder:

«Das Zimmer entspricht leider nicht unseren Erwartungen. Wäre ein Wechsel möglich, falls etwas frei ist?»

Gerade in der Nebensaison oder bei Hotels mit freien Kapazitäten stehen die Chancen oft gut.

Diese Zimmerwünsche kannst du bereits bei der Buchung angeben

Wenn du empfindlich auf Lärm reagierst, kannst du bereits bei der Reservation Wünsche angeben:

Ruhiges Zimmer

Nicht neben Lift oder Treppenhaus

Möglichst weit oben

Zimmer zum Innenhof statt zur Strasse

Garantiert ist eine bestimmte Lage zwar nicht immer, aber viele Hotels versuchen, solche Wünsche ihrer Gäste zu berücksichtigen. Denn manchmal entscheidet nicht die Grösse oder Ausstattung eines Zimmers über die Ferienqualität, sondern schlicht die richtige Lage im Hotel.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.